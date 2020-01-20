Очередной судья из краевого арбитража станет фигурантом уголовного дела

Новости 20.01.2020 13:55 1356

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 29 января рассмотрит вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении судьи краевого арбитража Алексея Городова. Речь идет о получении взяток в крупном и особо крупном размере, сообщает источник "Политсибру".

Представление в ВККС было внесено председателем СКР Александром Бастрыкиным. Речь идет о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Городова. Глава СК просит привлечь судью к ответственности по пункту "г" ч. 4; п "в" ч. 5; ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Алексей Городов родился в 1978 году в селе Черемное Павловского района Алтайского края. В 2000 году окончил Алтайскую академию экономики и права по специальности «юриспруденция».Стаж в области юриспруденции составляет более 10 лет. Имеет второй квалификационный класс судьи. Входил в состав судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. С 1 июля 2004 года - помощник судьи Арбитражного суда Алтайского края. На должность судьи назначен указом президента РФ 5 ноября 2009 года.

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Напомним, еще в ноябре прокуратурой Алтайского края утверждено обвинительное заключение в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края, также обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Речь идет о Владиславе Колесникове.

Установлено, что в мае-июне 2017 года он получил в различных местах Барнаула 800 тысяч рублей при посредничестве еще одного представителя Фемиды и мужчины, не имеющего отношения к судебной ветви власти. Колесников рассматривал спор ОАО «Кубанка» и МИФНС № 10 по Алтайскому краю. Следствие считает, что он получил взятку в 800 тысяч рублей за вынесение судебного решения в пользу «Кубанки», а посредником при передаче взятки выступил судья Руслан Тэрри, который в декабре 2018 года ушел в отставку.