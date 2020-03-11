Дольше Сталина. Сколько Путин будет у власти в случае выдвижения на новые сроки

Госдума России приняла поправки, допускающие возможность для новых президентских сроков для Владимира Путина. Таким образом, при санкции Конституционного суда, Путин сможет оставаться президентом до 2036 года, что приведет к рекорду по правлению Россией одним человеком со времен СССР.
Отметим, что во времена СССР роль президента исполнял Генеральный (первый) секретарь. Дольше всех на этом посту оставался Иосиф Сталин. Он был главой страны до самой смерти - 30 лет 11 месяцев и 2 дня. На втором месте правителей-долгожителей находится Леонид Брежнев, который также правил до смерти. Его срок правления составил 18 лет и 27 дней. Замыкает тройку лидеров Никита Хрущев. Он был главой государства ровно 11 лет 7 месяцев.
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Дольше всех в Царской России правителем был Петр Первый Великий. Он правил около 43 лет. На втором месте Иван Грозный. Он оставался у власти примерно 37 лет. Замыкает тройку Екатерина Вторая, которая правила почти 34 года.
На сегодняшний день (11 марта 2020 год) Владимир Путин находится у власти 15 лет 10 месяцев и 4 дня. Однако, здесь нужно отметить ряд оговорок. Например, многие эксперты считают, что следует начинать отчет не от фактического прихода Путина на пост президента, а с его работы в качестве исполняющего обязанности. Тогда считать следует не от 7 мая 2000 года, а с 31 декабря 1999 года. Таким образом, можно прибавить еще 4 месяца и 6 дней. В итоге Путин у власти 16 лет, 2 месяца и 10 дней. Добавим также, что есть и оговорка, по которой многие прибавляют к сроку власти Путина и президентский срок Дмитрия Медведева, который был президентом страны ровно 4 года. Исходя из этой логики, Владимир Путин находится у власти 20 лет, 2 месяца и 10 дней.
К концу четвертого срока Владимиру Путину будет 72 года, а у власти он будет пребывать уже более 20 лет. Его нахождение на пятом сроке может продлиться до 2030 года. К концу срока президенту будет 78 лет, а у власти он будет более 26 лет. Шестой срок закончится в 2036 году, когда Владимиру Путину будет 84 года. По завершению этого срока президент России будет у власти уже более 32 лет. В случае реализации такого исхода, Путин побьет рекорд Сталина. Если снова сделать оговорку на президентство Медведева, то «у руля» страны Владимир Путин проведет более 36 лет.
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