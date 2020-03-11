Дольше Сталина. Сколько Путин будет у власти в случае выдвижения на новые сроки

Новости 11.03.2020 17:30 437

Госдума России приняла поправки, допускающие возможность для новых президентских сроков для Владимира Путина. Таким образом, при санкции Конституционного суда, Путин сможет оставаться президентом до 2036 года, что приведет к рекорду по правлению Россией одним человеком со времен СССР.

Рекордсмены в СССР

Отметим, что во времена СССР роль президента исполнял Генеральный (первый) секретарь. Дольше всех на этом посту оставался Иосиф Сталин. Он был главой страны до самой смерти - 30 лет 11 месяцев и 2 дня. На втором месте правителей-долгожителей находится Леонид Брежнев, который также правил до смерти. Его срок правления составил 18 лет и 27 дней. Замыкает тройку лидеров Никита Хрущев. Он был главой государства ровно 11 лет 7 месяцев.

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Опыт царской России

Дольше всех в Царской России правителем был Петр Первый Великий. Он правил около 43 лет. На втором месте Иван Грозный. Он оставался у власти примерно 37 лет. Замыкает тройку Екатерина Вторая, которая правила почти 34 года.

Сколько уже Путин у власти?

На сегодняшний день (11 марта 2020 год) Владимир Путин находится у власти 15 лет 10 месяцев и 4 дня. Однако, здесь нужно отметить ряд оговорок. Например, многие эксперты считают, что следует начинать отчет не от фактического прихода Путина на пост президента, а с его работы в качестве исполняющего обязанности. Тогда считать следует не от 7 мая 2000 года, а с 31 декабря 1999 года. Таким образом, можно прибавить еще 4 месяца и 6 дней. В итоге Путин у власти 16 лет, 2 месяца и 10 дней. Добавим также, что есть и оговорка, по которой многие прибавляют к сроку власти Путина и президентский срок Дмитрия Медведева, который был президентом страны ровно 4 года. Исходя из этой логики, Владимир Путин находится у власти 20 лет, 2 месяца и 10 дней.

Перспективы

К концу четвертого срока Владимиру Путину будет 72 года, а у власти он будет пребывать уже более 20 лет. Его нахождение на пятом сроке может продлиться до 2030 года. К концу срока президенту будет 78 лет, а у власти он будет более 26 лет. Шестой срок закончится в 2036 году, когда Владимиру Путину будет 84 года. По завершению этого срока президент России будет у власти уже более 32 лет. В случае реализации такого исхода, Путин побьет рекорд Сталина. Если снова сделать оговорку на президентство Медведева, то «у руля» страны Владимир Путин проведет более 36 лет.