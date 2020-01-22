«Партия, дай порулить». Сибирские политологи - о поправках в Конституцию и мобилизации электората

Новости 04.03.2020 15:55 433

Почти два месяца осталось до голосования по поправкам в Конституцию России. Оно состоится 22 апреля. О необходимости перемен в Основном законе страны для «Политсибру» высказались политтехнологи из Алтайского края и Новосибирской области.

Большинство верит в высшую силу

Политолог из Новосибирска Михаил Большов объяснил, что по его мнению, Конституция сейчас переживает этап усовершенствования, потому как ситуация в мире и России меняется.

«В связи с этим, гражданам необходимо принять решение. Многие поправки там действительно способны улучшить положение наших граждан. Что касается поправок, которые предусматривают закрепление в Основном законе понятий института семьи как союза мужчины и женщины и «бога», то я считаю, что ценность семьи превыше всего. Для этого они и создаются. Российский народ готов для закрепления этих ценностей. Также и в вопросе с богом. Вероисповедание у жителей нашей территории может отличаться, но большинство все равно верит в высшую силу», - сказал он.

По поводу перераспределение полномочий различных институтов власти Большов отметил, что процесс смены старшего поколения управленцев в сторону омоложения состава неизбежен и в конце концов произойдет. Для этого сейчас нужно подготовить страну к таким переменам, в том числе и в рамках правового поля.

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Лебединая песня Жириновского

Затронутую Большовым тему решил раскрыть политтехнолог из Алтайского края Константин Лукин. Он также отметил, что модернизация Конституции назрела достаточно давно.

«Знающие люди помнят, что документ был принят в 1993 году с рядом недоработок. С тех пор многие, в том числе политическая реальность, изменилось. У нас наложилось несколько факторов. В первую очередь поколенческие перемены во власти. В последний раз такая смена была довольно болезненной. Я говорю о 1991 годе. Все началось со скандальной фразы в КВН: «Партия, дай порулить!», - объяснил политолог.

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По его словам, когда речь заходит о транзите власти, то надо понимать, что речь идет о вопросе перехода от поколения "комсомола" к более современному. А позже на это накладывается транзит власти президента.

«В этом плане Путин говорит достаточно категорично, что для него это будет последний срок. Но транзит власти ждет и наши политические партии. Здесь Зюганову, Жириновскому, да и Миронову надо понимать, что эти выборы в Госдуму для них будут лебединой песней. Сейчас в очень многих властных институтах все пришло к необходимости смены поколений», - рассказал Лукин.

Он добавил, что ситуацию провоцирует и наличие общественного запроса на перемены, что может стать поводом для различных волнений.

Мобилизация

Глава «Института политики и технологий» Татьяна Косачева уверена, что процесс голосования по Конституции носит определенный мобилизационный этап для электората перед выборами в Госдуму России.

«Первым этапом было Послание президента Федеральному собранию, а последним станут сами выборы. В этом году их точно уже не назначат, так как сроки уже не позволяют, а в декабре депутаты должны будут принимать бюджет. Я допускаю, что сроки могут изменить, по закону они могут переместить их раньше на полгода или позже, поэтому я не исключаю, что их могут назначить и на март 2021 года. Я не сомневаюсь, что жители нашей страны положительно отреагируют на поправки в Основной закон», - пояснила Косачева.

Главным вопросом голосования остаются пункты, по которым будут голосовать россияне. Отметим, что процесс внесения поправок уже завершен. В проекте поправок об изменении Конституции, внесенном президентом России Владимиром Путиным в Госдуму, говорится, что изменения будут считаться одобренными только в том случае, если их поддержат больше половины участников голосования.