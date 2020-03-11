«В стиле Путина»: алтайские политики и политологи об «обнулении» сроков президента

Новости 11.03.2020 15:20 702

Госдума России на заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к Конституции. За это решение проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались от голосования. Остальными фракциями закон был поддержан.

Несколько депутатов ГД предложили в связи с этим «обнулить» предыдущие четыре срока президента России Владимира Путина и оставить ему возможность баллотироваться в будущем. Сам президент заявил, что не против такой меры, но при условии, что ее законность подтвердит Конституционный суд.

Таким образом, при определенном сценарии, Владимир Путин сможет пойти на пятый и шестой сроки. В итоге это позволит Путину остаться у власти до 2036 года. Другими словами, к концу пятого срока президенту будет 78 лет, а к концу шестого срока – 84 года.

Свое мнение по данной теме озвучили политики и политологи из Алтайского края.

Дмитрий Аганов, депутат АКЗС от фракции «Единая Россия»:

«Разумеется, я поддерживаю инициативу Владимира Путина, потому как при нем все ясно и понятно. Сейчас у нас все стабильно, несмотря на ряд вызовов в мировом сообществе. С уходом Путина, появится реальная угроза возникновения сложной ситуации в стране».

Мария Прусакова, депутат АКЗС от КПРФ, глава крайкома:

«Нашу позицию на заседании Госдумы озвучил Геннадий Зюганов. Поправки с оговоркой на обнуление президентских сроков Путина партия КПРФ не поддержала. Отдельного внимания заслужила депутат ГД Валентина Терешкова, которая выступила с такой же речью, с какой она выступала во времена Брежнева. Дама демонстрирует удивительный уровень постоянства там, где этого не нужно было делать».

Максим Крайн, и.о. координатора реготделения ЛДПР в Алтайском крае:

«Мы же прекрасно понимаем, что при нынешнем президенте у нас стабильная страна, мы находимся в безопасности. Внешние угрозы не грозят. Если будет смена президента, непонятно, что в стране у нас начнется. Поэтому, я думаю, явного лидера, как Путин, у нас больше нет. Сменяемость власти и демократия? Это нужно в любом случае, но мы же все понимаем, объективно, что пока нет такого человека, а может мы его не знаем, кто мог заменить Владимира Владимировича на посту президента России. Мне кажется, это решение успокоит общество. Некоторые обеспокоены, что по действующей Конституции Путин не может исполнять свои обязанности в 2024 году. После такого решения люди поймут, что стабильность в стране будет продолжаться».

Владислав Вакаев, депутат АКЗС от «Справедливой России»:

«Маневр в стиле Путина – быстрый и неожиданный. Мне кажется, это некий способ защиты от феномена «Хромой утки», такая страховка на период трансферта власти. В России эти моменты традиционно сопровождаются кризисными явлениями и я думаю, президент хочет таким образом не допустить их и не дать событиям пойти по негативному сценарию».

Константин Лукин, политолог:

«После Послания Федеральному собранию Владимир Путин открыл ящик Пандоры, после которых встал вопрос о приемнике. Это спровоцировало волнение и внутреннюю борьбу среди элитных групп в Кремле. Я полагаю, что Путин, допустив новые сроки для себя, дал сигнал элитам немного «притормозить» в поиске своего приемника. Он оставил возможность для себя, но вот будет ли он снова баллотироваться, этот вопрос еще не решен. Путин, скорее всего, будет наблюдать за процессом реализации поправок в сфере институтов власти, по ходу которого станет ясно, готова ли система к изменениям. Если станет понятно, что серьезных потрясений не будет, то вполне возможно, что на новый срок президент не пойдет».

Феномен «Хромой утки» – (англ. Lame duck) — в американской политической системе неформальное прозвище президента, который вскоре покинет свой пост, проиграв очередные выборы или не имея права выдвигать на них свою кандидатуру в соответствии с 22-й поправкой к Конституции США, в особенности после того, как выбран его преемник.