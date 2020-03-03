ФАС увидела завышение цен на медицинские маски в Сибири

Новости 09.03.2020 11:50 824

Федеральная антимонопольная служба допустила возбуждение дел по завышению цен на медицинские маски в Новосибирске и Красноярске. Ведомство с особым вниманием проверяет оптовых поставщиков. В этом звене больше всего подозрений. Об этом рассказал замглавы ФАС Андрей Цариковский в эфире «России 24».

Завышение цен обнаружили в Туве, в Хакасии есть перебои с обеспечение масок.

«Мы также проверяли оптовиков в Красноярске, Новосибирске. Возможно, будут возбуждены дела. Скорее всего, будет возбуждено дело в Красноярске», — заявил Цариковский.

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Спрос на медицинские маски вырос на фоне традиционного весеннего обострения с заболеваниями гриппом в Сибири, а также мировой эпидемии коронавируса. Напомним, в конце 2019 года в Китае зафиксировали вспышку нового коронавируса.

По последним данным в мире заболели более 110 тысяч человек, умерли свыше 3800 пациентов. Больше всего заболевших и пострадавших в Китае, Южной Корее, Италии, Иране, Франции. В России известно о 17 случаев заболевших, трое выздоровели, погибших нет.