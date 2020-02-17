Тесты для определения коронавируса поступят в Алтайский край

Новости 22.02.2020 15:15 133

На вооружении у медиков появилось новое изобретение – тест-система по выявлению у человека коронавируса. Ее разработчик – новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор», сообщает "Вечерний Барнаул".

"Российская тест-система предназначена для лабораторной диагностики коронавируса. Сейчас ее распределяют между всеми регионами страны. У всех, кто прибывает в край из Китая, будут брать мазок из носа и исследовать этот биоматериал на наличие коронавируса. В Алтайский край уже на этой неделе придет партия на 200 исследований", – рассказала начальник отдела эпиднадзора краевого управления Роспотребнадзора Ольга Егорова.

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Чтобы предупредить появление опасной болезни на территории региона, ежедневно ведомство отслеживает информацию о пассажирах, разными способами приезжающих на Алтай из Китая. В большинстве своем это туристы. Приезжающие из Поднебесной сразу же попадают под наблюдение медиков. Сегодня под пристальным вниманием врачей находятся 142 человека. Они – на домашнем режиме, и их ежедневно навещает медицинский работник.

Вскоре в краевую столицу с затянувшихся из-за вируса каникул должны вернуться 67 китайских студентов. Они тоже попадают под карантин.

"После 2 марта мы планируем возврат студентов из КНР, которые обучаются в Алтайском крае. Точная дата их возвращения еще определяется. Сейчас рассматривается вопрос о создании пункта медицинского наблюдения, там вернувшиеся китайские студенты проведут около двух недель", – отметила Егорова.