Тесты для определения коронавируса поступят в Алтайский край

На вооружении у медиков появилось новое изобретение – тест-система по выявлению у человека коронавируса. Ее разработчик – новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор», сообщает "Вечерний Барнаул".
"Российская тест-система предназначена для лабораторной диагностики коронавируса. Сейчас ее распределяют между всеми регионами страны. У всех, кто прибывает в край из Китая, будут брать мазок из носа и исследовать этот биоматериал на наличие коронавируса. В Алтайский край уже на этой неделе придет партия на 200 исследований", – рассказала начальник отдела эпиднадзора краевого управления Роспотребнадзора Ольга Егорова.
Ирина Шмакова, уехавшая работать в Китай из Барнаула, рассказала «Политсибру» о жизни в китайском городе Нинбо в условиях карантина, который продолжается уже больше месяца
Чтобы предупредить появление опасной болезни на территории региона, ежедневно ведомство отслеживает информацию о пассажирах, разными способами приезжающих на Алтай из Китая. В большинстве своем это туристы. Приезжающие из Поднебесной сразу же попадают под наблюдение медиков. Сегодня под пристальным вниманием врачей находятся 142 человека. Они – на домашнем режиме, и их ежедневно навещает медицинский работник.
Вскоре в краевую столицу с затянувшихся из-за вируса каникул должны вернуться 67 китайских студентов. Они тоже попадают под карантин.
"После 2 марта мы планируем возврат студентов из КНР, которые обучаются в Алтайском крае. Точная дата их возвращения еще определяется. Сейчас рассматривается вопрос о создании пункта медицинского наблюдения, там вернувшиеся китайские студенты проведут около двух недель", – отметила Егорова.
Падение спроса наблюдается и в других сибирских городах