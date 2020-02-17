Власти рассказали, сколько людей в Алтайском крае находятся на карантине из-за коронавируса

Новости 03.03.2020 15:25 151

В Алтайском крае на карантине находятся 29 человек. Мера продиктована профилактикой коронавируса. Об этом пишет сайт правительства региона.

Всего под медицинским наблюдением с 26 января 2020 года оказались 177 человек. Заболевших пока не оказалось. Оставшиеся на обследовании проходят тест на инкубационный период. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора региона Ирина Пащенко.

Среди этих людей есть гражданин КНР. Еще 28 человек – россияне. Из них семь человек прибыли из КНДР и еще один — из Италии.

Отмечается, что прибывающих из стран, в которых ситуация с вирусом носит напряженный характер, проверяют в течение 14 дней. Кроме того, врачи мониторят каждый случай заболевания тяжелой пневмонией и ОРЗ в крае.

Также власти сообщили, что в регионе сформирован запас необходимых лекарственных препаратов и масок.