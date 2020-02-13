Алтайские депутаты «уволили» двух своих коллег

Новости 27.02.2020 12:00 671

Депутаты краевого парламента рассмотрели вопрос о лишении полномочий своих коллег -Ирины Тепловой и Андрея Волкова. Оба в феврале были признаны виновными по уголовным делам в суде второй инстанции. Голосование прошло в рамках сессии АКЗС в четверг, 27 февраля.

За лишения мандата депутата Волкова проголосовали 58 избранников, не голосовали - трое. Что касается Тепловой, то за лишение ее полномочий проголосовали 53 депутата, шестеро не голосовали и двое воздержались.

Как ранее прокомментировал для «Политсибру» председатель комитета по правовой политике Заксобрания Андрей Осипов, вопрос лишения полномочий депутатов актуализируется после вступления приговора суда в законную силу.

«На основании обвинительного заключения. Независимо условный или реальный приговор», - подчеркнул депутат.

Отметим, что приговоры, которые вынесли Волкову и Тепловой, существенно отличаются. Первый получил реальный срок. Его приговорили к пяти годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей, а вторая отделалась условным наказанием в 4 года и штрафом в 1 млн рублей.

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Напомним, что Андрей Волков признан виновным в хищении и растрате, а Ирина Теплова - в пособничестве при растрате.

Таким образом, возникает вопрос о назначении дополнительных выборов в Алтайское Заксобрание по двум округам, которые остались без депутатов. В АКЗС теперь осталось 66 народных избранников вместо 68. Поскольку до конца полномочий краевого парламента остается больше года, дополнительные выборы могут пройти 13 сентября.