Двух новых депутатов получит Алтайское Заксобрание осенью 2020 года?

Новости 26.11.2019 7:10 1035

Ноябрь 2019 года запомнится жителям Алтайского края вынесением приговоров двум депутатам Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Речь идет об Андрее Волкове, которого 6 ноября признали виновным в присвоении 43 млн рублей и Ирине Тепловой, вина которой в пособничестве при растрате также была установлена судом.

Суд вынес приговор депутату АКЗС Ирине Тепловой Новости 25.11.2019 17:15 После прочтения истории дела, суд признал Теплову виновной 1977

Теплова получила четыре года условно и штраф в размере 1 млн рублей. Обвинение просило для нее 10 лет реального срока. А вот Волкову повезло меньше. Его приговорили к реальному сроку – пять лет колонии общего режима. Интересен и тот факт, что интересы обоих фигурантов в суде представлял адвокат Эдуард Бауэр.

Председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов рассказал «Политсибру», что после вступления приговора в законную силу, народные избранники могут принять решение о лишении полномочий депутата.

«Это делается на основании обвинительного заключения суда, вне зависимости от того условный это срок или реальный», - пояснил Осипов.

По словам собеседника, скорее всего, по двум одномандатным округам в Барнауле и Бийске будут назначены дополнительные выборы в АКЗС. Они могут пройти в Единый день голосования, 13 сентября 2020 года.

Сами же полноценные выборы в АКЗС восьмого созыва намечены на осень 2021 года.

Напомним, что последние довыборы в краевой парламент прошли 8 сентября. Они были назначены в связи с уходом из жизни депутата Александра Гукова. По итогам довыборов в АКЗС прошел единоросс Владимир Репкин.