Краевой суд вынес приговор по делу депутата АКЗС

Новости 07.02.2020 9:30 982

7 февраля в Алтайском краевом суде была поставлена точка по апелляции депутата АКЗС Андрея Волкова. Ранее Центральный суд Барнаула признал парламентария виновным в хищении и растрате, приговорив к пяти годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей.

Заседание на этот раз оказалось довольно скоротечным. С последним словом к суду по видеоконференцсвязи из СИЗО обратился Андрей Волков. Депутат попросил оставить его на свободе, чтобы он мог эффективнее погашать ущерб, причиненный директором управляющий компании, где Волков являлся учредителем. Директор УК ранее была осуждена условно. Адвокат Волкова Эдуард Бауэр в прошлом заседании просил полностью оправдать своего клиента.

«Он знал и все равно похищал деньги»: потерпевшие по делу депутата АКЗС просят ужесточить наказание Новости 24.01.2020 13:40 Потерпевшая сторона настояла на ужесточении приговора Андрею Волкову 4973

Напомним, прокуратура настаивала на том, чтобы вынесенный судом первой инстанции приговор оставили без изменений.

В итоге после примерно 40-минутного перерыва был зачитан новый вердикт. Краевой суд счел вину Волкова полностью доказанной. Речь идет о 5 годах колонии, а также запрете в течение двух лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ. Кроме того, остались удовлетворены и гражданские иски от ресурсовиков к Волкову на сумму свыше 41 млн рублей.

Помощник прокурора Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова, которая выступала на процессе гособвинителем, в комментарии "Политсибру" выразила удовлетворение от сегодняшнего приговора. По ее мнению, решение краевого суда абсолютно закономерное. При этом не исключено, что защита Волкова попробует обжаловать вердикт. Следующая инстанция - восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово.

Двух новых депутатов получит Алтайское Заксобрание осенью 2020 года? Новости 26.11.2019 7:10 Речь идет об одномандатниках из Барнаула и Бийска 3474

Таким образом уже в ближайшее время на одной из сессий АКЗС может быть решен вопрос с лишением полномочий Андрея Волкова в связи с вступившим в законную силу обвинительным приговором суда. Довыборы по одномандатному округу, которые в 2016 году выиграл Волков (часть Октябрьского района Барнаула), назначат на 13 сентября.