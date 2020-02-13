Краевой суд поставил точку в деле депутата АКЗС Ирины Тепловой

Новости 13.02.2020 17:20 2560

Алтайский краевой суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу депутата краевого Заксобрания Ирины Тепловой в четверг, 13 февраля.

В итоге решение предыдущей инстанции осталось без изменений. Финальное заседание проходило в закрытом режиме. Ранее Бийский городской суд признал Теплову виновной в пособничестве при растрате. Ее приговорили к 4 годам условно и штрафу в размере 1 млн рублей.

В связи с этим на одном из ближайших заседаний Алтайского Заксобрания встанет вопрос о снятии с Тепловой депутатских полномочий.

Напомним, что в уголовном деле фигурировало еще двое обвиняемых. С одного из них обвинения были сняты из-за его смерти в 2016 году (речь идет об бывшем гендиректоре ФНПЦ «Алтай» Александре Жаркове – прим.ред.). Также дело было заведено на первого заместителя гендиректора Андрея Литвинова. Он получил такое же наказание.

Отметим, что по данным обвинения, фигуранты дела разработали план вывода средств, которые ФНПЦ «Алтай» получал от компании «Рособоронэкспорт». Работы, которые и так выполнялись сотрудниками ФНПЦ в рамках своих должностных обязанностей, по документам, видимо, проводили как дополнительные, выполнявшиеся на предприятиях-субподрядчиках, руководителями которых были Теплова и Литвинов.