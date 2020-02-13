Краевой суд поставил точку в деле депутата АКЗС Ирины Тепловой

Алтайский краевой суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу депутата краевого Заксобрания Ирины Тепловой в четверг, 13 февраля.
В итоге решение предыдущей инстанции осталось без изменений. Финальное заседание проходило в закрытом режиме. Ранее Бийский городской суд признал Теплову виновной в пособничестве при растрате. Ее приговорили к 4 годам условно и штрафу в размере 1 млн рублей.
В связи с этим на одном из ближайших заседаний Алтайского Заксобрания встанет вопрос о снятии с Тепловой депутатских полномочий.
Напомним, что в уголовном деле фигурировало еще двое обвиняемых. С одного из них обвинения были сняты из-за его смерти в 2016 году (речь идет об бывшем гендиректоре ФНПЦ «Алтай» Александре Жаркове – прим.ред.). Также дело было заведено на первого заместителя гендиректора Андрея Литвинова. Он получил такое же наказание.
Отметим, что по данным обвинения, фигуранты дела разработали план вывода средств, которые ФНПЦ «Алтай» получал от компании «Рособоронэкспорт». Работы, которые и так выполнялись сотрудниками ФНПЦ в рамках своих должностных обязанностей, по документам, видимо, проводили как дополнительные, выполнявшиеся на предприятиях-субподрядчиках, руководителями которых были Теплова и Литвинов.
Речь идет об одномандатниках из Барнаула и Бийска
Знаю сколько Жарков и его команда сделали для завода стыдно обливать их грязью..... ну и суды наши не когда не оправдывают людей, даже в отсутствие вины и докозательств
Все это дело политическое теплова не в чем не виновата и не причастна,все это проделки Прокопьева и Абрамова,из за личных амбиций мальчишки просто обиделись на сына и нажали на «педаль» информ агенств что бы создать резонанс,по другому просто не могут, по мужски не их метод ,лучше из пор тешка,как нечто .....
Очередная заказная статейка, проплаченого медиаресурса. В нашем городе все знают обвиняемых, как порядочных людей, тут даже ребёнку понятно что дело изначально сфабрикованно... А наша самая "гуманная" система правосудия как всегда ищет козлов отпущения.
Ложь! Люди получали реальную зарплату за эти работы, государство получало налоги от этих работ. Выполнить их на самом ФНПЦ было бы в разы дороже из-за высоких накладных расходов. Тепловой наша поддержка и уважение!
Видимо у людей, приближенных к СМИ свои счёты с Тепловой, раз она так часто фигурирует в таком отрицательном свете. Дело ясное, что дело темное...
Уверен, это все ложь!!! Провокация со стороны вышестоящих чиновников и Москвы!
Все не могут успокоиться эти "акулы пера" за 10 копеек готовы продаться и облить грязью честного, уважаемого человека. Вот она свобода слова. Ирина Георгиевна терпения Вам и здоровья в вашей сложной ситуации. Люди Вас поддерживают и очень переживают.
Ирина Георгиевна, держитесь,мы за Вас!
Ирина Георгиевна специалист самого высокого уровня, доктор экономических наук, честный человек. Посвятившая всю свою жизнь этому предприятию. Лично знаком с делом и оно ни чего общего не имеет с Ириной Георгиевной. Желаю всего самого наилучшего этому человеку.
Очень чуткий и и отзывчивый человек, часто нашему хору помогала. Держитесь, Ирина Георгиевна, такая у нас система - не разбираются
Прийдет время и все ответят за заказные дела, вот к примеру на днях известный юрист и блогер из Краснодарского края Сергей Земцов выйграл суд у прокуратуры и полиции. Взыскав с них 100000 рублей. Надеюсь и здесь со временем честное имя Ирины Георгиевны будет востановленно и истина будет показана общественности. Когда уже прекратятся эти заказные дела и показательные судилища, отвлекающие внимание народа от реальных проблем и реальных проблем и их виновникам. У меня всё.
Дело заказное!!!! А мальчишки (Прокопьев и Абрамов) просто играются, но есть закон бумеранга, всем все вернется!!!
Хороши все комментарии,но вот суд то решил именем Российской Федерации...
Ирина Георгиевна, знакома по многим добрым делам. Такие как она не могут нарушить закон. Жаль, что закону это неважно. Тяжело судить такие дела. Приговор нужен обвинительный, а судить не за что.
Везде только и светится, что имя Тепловой. Ее фотографии. Статьи по сути только о ней. А почему никто не снимал как Литвинов заходит в здание суда? Почему нет его фотографий. Его придайте огласке. Не все же И.Г. собирать шишки. А ответ очевиден почему так происходи. Как там говорится?! «Эвалар-здоровью дар!». Заказали дело и сидят смотрят «шоу». Мол смотрите как мы можем ломать судьбы. Все вернется бумерангом.
Уважаемые комментаторы, не надо обладать смелостью, чтобы прятаться за никами и писать анонимные комментарии. Если вы, как утверждаете, в курсе всех дел, надо было защищать честь Ирины Георгиевны в суде в качестве свидетелей. Может, тогда у нас был бы повод написать - суд оправдал депутата АКЗС Ирину Теплову.
Постанова! Весь город отзывается о Ирине Георгивне как о честном и положительном человеке, сам не по наслышке знаю сколько добрых дел она делала для сотрудников и жителей нашего города. Жаль что наша система склонна карать не тех людей которых бы нужно!
Общение с Ириной Георгиевной, всегда оставляет только приятные ощущения, почему то забыли про её хорошие дела. Обвинения в её адрес, какие то неправдоподобные, прочтие отзывы выше, не одного отрицательного, я считаю что люди не глупы и все понимают...
Раз вы так объективны и беспристрастны, дайте Ваше честное журналистское слово, что если вдруг по каким-то причинам заведуют уголовное дело на руководителя СМГ Абрамова или Прокопьева, вы обещаете это так же рьяно отражать во всех своих источниках сми, сажать в кусты перед заседаниями операторов и регулярно публиковать о ходе дела все подробности!!!
В том то вся и загвоздка! У Вас низкая погружённость и квалификация! Сначала разберитесь в процессе, вникните, что из более 100 свидетелей, проходящих по делу, - ни один не дал обвинительные показания и не принял сторону обвинения! Единственный эксперт со стороны обвинения, лишённый аккредитации в 2016 году за мошенничество, был в итоге отстранён. А налоговая и фискальные органы подтвердили, что ни копейки денег не было выведено с предприятий! И как вы представляете это себе в закрытом процессе? Вникните сначала, вспоили выносите суждение, тем более на общее!
Список добрых дел - в студию!!!)
Может быть отправить "пострадавшую" бизнесвумен на машине времени в 70-е годы.... УК РСФСР Статья 93.1. Хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах Хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах, независимо от способа хищения наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества, со ссылкой или без таковой или смертной казнью с конфискацией имущества.
В очередной раз решили раздуть показательное дело. А в изложении чувствуется неприязнь к фамилии или партийности уважаемого в крае человека. Специфика госзаказа в наше время ставит подрядчика в заведомо оправдательную позицию. В любой ситуации при привлечении подрядчика работой занимаются и сотрудники заказчика. Если бы действительно были объективные нарушения, то приговор бы был не условный и совсем на другой срок. К сожалению нам еще очень далеко до правого государства, а в результате показухи и политзаказа продолжают страдать невинные люди.
Ирина Георгиевна, коллективы оборонных предприятий уважают Вас как коллегу, депутата на округе и выражают свою поддержку!