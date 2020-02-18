Что заставляет барнаульских застройщиков сдвигать сроки ввода жилья

Введение в эксплуатацию многоквартирного дома на ул. Промышленной, 4 в Барнауле вновь перенесли – с I на III квартал текущего года. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».
По словам дольщиков их уже приглашают на осмотр квартир, однако благоустройства территории пока не проведено. Кроме того, не завершены некоторые фасадные работы, в связи с чем и затягивается сдача объекта.
Отмечается, что подобные ситуации в Барнауле - не редкость. Если сравнить срок сдачи в первоначальном варианте проектной декларации и в конечном, то эти даты отложены в 23 из 80 барнаульских новостроек. По данным сайта Дом.рф, просрочки, как правило, удается избежать лишь тем объектам, строительство которых началось недавно и до сдачи им еще далеко.
Ранее застройщики указывали, что чаще всего на нарушение графика влияют бюрократические проволочки, проверки и экспертизы различных инстанций. Особенно это заметно в проектах, где менялась этажность, подрядчики, концепция и т. п. Например, максимальный перенос, по данным Дом.рф, составил 12 кварталов (ул. П. Сухова, 34), 10 кварталов (ул. Юрина, 168к), 9 кварталов (ул. Промышленная, 4).
Еще одним распространенным фактором выступают финансовые трудности и перебои с поставками стройматериалов.
В список застройщиков, переносящих сроки ввода в эксплуатацию многоэтажек, оказались «Вотэтодом», ПСИП «Сиада», «Строительная инициатива», ГК «Союз», «Союз Строй», МК «ПР-Холдинг», СК «Сибирия», «Строительный камень», «Домстрой», ИСК «Алгоритм», «Западное», «Регионстрой», ИСТК «Дельта», «Барнаулкапстрой», ИСК «Аванград».
Интересно, что дольщики лишь в редких случаях пытаются взыскать неустойки, разорвать договоры или пожаловаться в надзорные органы.
12 февраля в Барнауле состоялось собрание Союза строителей Алтайского края