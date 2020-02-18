Что заставляет барнаульских застройщиков сдвигать сроки ввода жилья

Новости 21.02.2020 16:20 219

Введение в эксплуатацию многоквартирного дома на ул. Промышленной, 4 в Барнауле вновь перенесли – с I на III квартал текущего года. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

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По словам дольщиков их уже приглашают на осмотр квартир, однако благоустройства территории пока не проведено. Кроме того, не завершены некоторые фасадные работы, в связи с чем и затягивается сдача объекта.

Отмечается, что подобные ситуации в Барнауле - не редкость. Если сравнить срок сдачи в первоначальном варианте проектной декларации и в конечном, то эти даты отложены в 23 из 80 барнаульских новостроек. По данным сайта Дом.рф, просрочки, как правило, удается избежать лишь тем объектам, строительство которых началось недавно и до сдачи им еще далеко.

Ранее застройщики указывали, что чаще всего на нарушение графика влияют бюрократические проволочки, проверки и экспертизы различных инстанций. Особенно это заметно в проектах, где менялась этажность, подрядчики, концепция и т. п. Например, максимальный перенос, по данным Дом.рф, составил 12 кварталов (ул. П. Сухова, 34), 10 кварталов (ул. Юрина, 168к), 9 кварталов (ул. Промышленная, 4).

Еще одним распространенным фактором выступают финансовые трудности и перебои с поставками стройматериалов.

В список застройщиков, переносящих сроки ввода в эксплуатацию многоэтажек, оказались «Вотэтодом», ПСИП «Сиада», «Строительная инициатива», ГК «Союз», «Союз Строй», МК «ПР-Холдинг», СК «Сибирия», «Строительный камень», «Домстрой», ИСК «Алгоритм», «Западное», «Регионстрой», ИСТК «Дельта», «Барнаулкапстрой», ИСК «Аванград».

Интересно, что дольщики лишь в редких случаях пытаются взыскать неустойки, разорвать договоры или пожаловаться в надзорные органы.