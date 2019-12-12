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Проблема обманутых дольщиков в Республике Алтай полностью решена

Новости
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В Горно-Алтайске введен в эксплуатацию жилой дом по улице Строителей, 2/2. Это – второй и последний проблемный объект в республике, передает пресс-служба регионального правительства.

На завершение строительства дома на улице Строителей 2/2 было выделено 35 миллионов рублей из республиканского и городского бюджетов.

58 дольщиков получили свои квартиры и уже заселяются в них. В декабре 2019 года был торжественно открыт еще одна проблемная многоэтажка на улице Чаптынова, 34/1.

Работа по обеспечению жильем «обманутых дольщиков» ведется по прямому поручению Президента России Владимира Путина, который ранее распорядился в ближайшие годы решить проблему «обманутых дольщиков».

Дольщики «замороженной» высотки в Горно-Алтайске стали новоселами спустя 5 лет

Дольщики «замороженной» высотки в Горно-Алтайске стали новоселами спустя 5 лет

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На завершение строительства данного объекта было направлено более 52 млн рублей

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-republic.ru

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