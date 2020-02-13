«Конкурировать с гаражами не всегда получается»: алтайские строители обсудили перспективы отрасли

Новости 13.02.2020 7:30 2100

12 февраля в Барнауле состоялось собрание Союза строителей Алтайского края, на котором присутствовали представители краевых и городских властей. Участники поделились своим видением перспектив отрасли в регионе.

Встреча прошла на площадке завода ЖБИ Сибири, возглавляемого Кириллом Овсянниковым. С его речи и началось собрание.

Устаревшие технологии

По словам Овсянникова, железобетонные плиты, производимые по старой технологии, имеют пустотность 61%, тогда как новые технологии позволяют значительно увеличить этот процент, тем самым экономя на каждом погонном метре изделия 55 кг материала.

«Все здесь присутствующие строили или понимают в стройке. На 17-этажном доме можно сэкономить примерно 1,5 тысячи тонн материала. Представьте теперь, сколько можно убрать свай из фундамента», - отметил Овсянников.

Затем Овсянников указал, что для внедрения новых технологий необходима программа развития строительного комплекса. По его словам, коммерческие фирмы новыми продуктами пользуются, тогда как бюджетные организации по-прежнему реализуют проекты, подразумевающие применение технологий и материалов, которые уже устарели.

Стройматериалы своими руками

Некоторые выступающие отметили угрозу со стороны кустарного производства стройматериалов. По словам предпринимателей, с «гаражными» производствами бороться чрезвычайно сложно, поскольку они не тратятся на лабораторные исследования, сертификацию и т.п., а также не вкладываются в оборудование. Это позволяет многочисленным «кустарям» удерживать низкие цены на свою продукцию, обеспечивая, тем самым, ее сбыт.

«Опять же, это вопрос качества продукции, которая выпускается, и конкуренции. Это нездоровая конкуренция. Конкурировать с гаражами, наверное, не всегда получается», – заметил председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Строительство социальных объектов в Алтайском крае

«Нет связи между заказчиком, проектировщиком и экспертизой. У нас ни один бюджетный объект, ни в прошлом году, ни в этом, не будет строиться с использованием новых материалов и технологий», – заявил Кирилл Овсянников.

Кроме того, он отметил, что при возведении соцобъектов используются экономически неэффективные материалы и конструктивные схемы. В числе таковых Овсянников отметил объекты на селе из кирпича. Однако, подобным подходом возмутились бизнесмены, специализирующиеся именно на кирпиче.

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На сегодняшний день из кирпича в регионе строится 41% домов, из панелей – 38%, монолитных – 21%.

Министр строительства Алтайского края Иван Гилев пояснил, что бюджетные деньги могут быть потрачены лишь на объект, признанный экономически эффективным и находящийся в соответствующем реестре. Он предложил совместно провести работу по включению современных проектов в этот реестр (сертификация проектов и материалов и т.д.)

По его словам, из 59 млрд рублей, выделенных за прошлый год, порядка 8, то есть 13%, предусмотрено на социальную сферу бюджета. В этом году объемы финансирования сохраняются, к тому же, нужно быть готовыми к освоению новых крупных поступлений, которые могут состояться.

Предприятия недозагружены

Строители пожаловались, что невыполнение «майских указов» президента приводит к недозагрузке предприятий, производящих стройматериалы, и попросили от городских и краевых властей разработать конкретные программы развития.

«Мощности по железобетону мы нарастили, а ввод жилья у нас ограничивается землей и другими проблемами. Есть программа социального развития Алтайского края, которая обещает принести краю 10 млрд рублей. Готовы ли мы все это дело переварить мощностями стройиндустрии? Пока мы слышим, что у нас избытки, а перспектив объема пока не видим», – подчеркнул Мишустин.

Присутствовавший на встрече вице-губернатор Александр Климин, курирующий вопросы промышленности, отметил, что нацпроекты в 2020 году не заканчиваются, в их рамках планируется задействовать и предприятия, занимающиеся производством стройматериалов. По его словам, их также планируется поддержать из Фонда поддержки промышленности Алтайского края.

На Алтае слишком высокие тарифы

«Хочу обратить внимание на тарифы естественных монополий. Ни для кого не секрет, что в Алтайском крае они являются одними из самых высоких тарифов по электрической и тепловой энергии. Развитие промышленности и экономики на высоких тарифах невозможно», – заявил председатель правления Союза предпринимателей Алтайского края Юрий Фриц.

Относительно тарифов Климин сообщил, что в программе ускоренного социально-экономического развития края есть ряд предложений по снижению тарифов или хотя бы их фиксации на одном уровне на несколько лет вперед. Впрочем, пройдут ли данные инициативы – пока неизвестно. Программа рассматривается правительством РФ и ее еще предстоит защитить.

«Предлагаются разные варианты, вплоть до объединения различных субъектов Российской Федерации с целью снижения тарифа и для жителей, и для прочих потребителей на территории Алтайского края», – рассказал вице-губернатор.

Логистика и аппетиты перевозчиков

Фриц также отметил, что снизить логистические издержки помогло бы восстановление сети речного транспорта, которое без участия государства невозможно. По его словам, целесообразно было бы «ограничить железнодорожников в плане аппетитов». В подтверждение своей позиции он сослался на опыт Томской и Новосибирской областей, где, в отличие от Алтайского края, не произошло массового перехода на автомобильную транспортировку, поскольку тарифы на ж/д перевозки были ограничены.

Дефицит земли под строительство

По словам Александра Мишустина, имеются серьезные проблемы и с наличием земли. Под жилье ее нет. Куда двигаться, как двигаться, непонятно. В Бийске выдано ноль (!) разрешений на строительство, как и в Новоалтайске.

«Есть вопросы – давайте, выходите на меня, будем подключаться. И Студеникин (глава Бийска - прим. ред.) и Сергей Николаевич (Еремеев, глава города - прим. ред.) в Новоалтайске – они навстречу вам пойдут и будут только рады, если что-то будет строиться», – ответил на это Иван Гилев.

«Мы подготовим обращение к администрации края, ну и дальше их, наверное, куда-то переправят. Если не долбить, то все это останется на прежнем уровне», – подытожил Мишустин.

По словам Кирилла Овсянникова, внутренний региональный продукт Алтайского края составляет 350 млрд рублей. Из них около половины дает «Алтай-Кокс», чуть больше 10% – «Алтайвагон». Все остальное – это стройиндустрия, обрабатывающая и пищевая промышленность.