Алтай-Кокс поддерживает юные таланты

Новости 20.02.2020 15:15 96

В заринском Центре детского творчества подвели итоги юбилейного Х Открытого городского фестиваля творческих работ «Журфест-2020», постоянным спонсором которого является Алтай-Кокс.

В этом году в конкурсе приняли участие более 160 школьников, студентов и преподавателей Заринска, Заринского района и Барнаула. Они предоставили на суд жюри 78 работ в разных номинациях: литературное творчество (проза и поэзия), публицистика, литературные сборники, спецвыпуски газеты, тележурналистика.

Победителями в своих возрастных категориях стали Ксения Бутина, Сергей Чепурнов, Полина Житникова, Милена Вольф, Арина Литовченко, Ева Чернодарова, Мила Тимофеева и другие. Сразу в двух литературных номинациях – с циклом стихотворений «Романтика на двоих» и собственным поэтическим сборником «Воин света» - победила Злата Грошева, которая занимается в медиа-клубе Центра детского творчества. Злата начала участвовать в «Журфесте» будучи семиклассницей. Ежегодно становилась лауреатом.

Всем победителям и призерам вручили подарки от Алтай-Кокса.