Барнаульские чиновники и депутаты вместе с Росреестром взялись за проблемные «красные линии»

Новости 19.02.2020 17:55 76

19 февраля в администрации Барнаула состоялось совещание по соблюдению "красных линий" при эксплуатации и строительстве объектов недвижимости на территории города, сообщает сайт БГД.

Мероприятие провел вице-мэр Сергей Дёмин. На совещании присутствовали руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края Виктор Четошников, замруководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Саулина, представители профильных городских комитетов и районных администраций, а также депутаты БГД.

В последнее время обострилась проблема с так называемыми «красными линиями». В профильные комитеты администрации города увеличилось число жалоб от граждан в связи с тем, что жители не могут узаконить свои земли, которые выходят за данные линии. Также в результате проверок многим жителям выписали предписания на устранение нарушения «красных линий».

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Участниками совещания была обозначена главная проблема: жители домов, которые были построены еще до нанесения красных линий, оказались не по собственной вине нарушителями земельного законодательства.

Также отмечено, что обострение данной проблемы связано с увеличением проверок по жалобам одних жителей на других. Так, по представленным Еленой Саулиной данным, число плановых проверок за 2019 год составило всего лишь 16, а проверок по жалобам самого населения – 280.

В ходе совещания были рассмотрены конкретные прецеденты, возникшие в городе и получившие широкую огласку.

"Главный вопрос, который сегодня стоит перед нами, - найти какой-то общий алгоритм действий в сложившейся ситуации", - отметил зампредседателя комитета по бюджету, налогам и финансам БГД Юрий Ряполов.

В итоге было решено изучить прецеденты в других муниципалитетах, а также проанализировать возможности законодательства и обсудить их на следующей встрече.