Дома жителей микрорайона Барнаула сносят из-за загадочных красных линий

Новости 05.11.2019 9:51 2864

Жителей микрорайона ВРЗ в Барнауле принуждают снести часть жилых домов. Дело в том, что границы их участков стали «вне закона», так как они выходят за красные линии.

Между тем жители поселка Мирный рассказали, что они с недавнего времени оказались в аналогичной ситуации. Как рассказал житель улицы Севастопольской Роман Чернышов в паблике «Барнаул 22», коллективная жалоба ничего не дает, внесение изменений в Генплан делать отказываются.

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«Мы купили дом в 2017 году, забор и гараж стояли, заборы в принципе у всей улицы на одном уровне. Дом был построен в 2006 году, при этом снесен старый дом, стоявший на этом месте с середины прошлого века. На момент постройки дома забор уже был на том месте, что и сейчас. Это подтверждается техническим паспортом от 2006 года», - рассказал Чернышов.

В 2018 году он узнал, что всю улицу заставляют сносить придомовые постройки. «В мае меня проверили, выявили нарушение – под снос попадает гараж и забор. Запрашивал данные по красным линиям, получил копию топоплана, по которому явно видно, что забор стоит, заступая за красную линию, которая фактически проходит по границе моего дома, по самой входной двери, отрезая все крыльцо. Вместе с тем из топоплана видно, что существует вариант безболезненного переноса красных линий, так как она на противоположной стороне улицы не доходит до забора соседей примерно на такое же расстояние, что мой забор выходит за красную линию. Та же ситуация и у всех соседей по улице Севастопольской», - поделился мужчина в соцсети.

Отмечается, что проблема возникла еще в начале 90-х годов из-за безответственности чиновников. Севастопольская была очень широкая, муниципалитет выделил землю по центру улицы под застройку еще одного ряда домов, существующие красные линии передвинули «на глаз». Люди оказались в «ловушке», а изменения происходили без предупреждения.

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«Те колышки втыкали, указания давали. Потом оказывается, что указывали неправильно они, а виноваты мы. Счет идет на сотни человек. Улицы Севастопольская, Симферопольская, Одесская - точно, но, скорее всего, вообще весь поселок в такой же ситуации. Администрация планово проверяет определенное количество жителей ежегодно и выносит предписания. Таким образом, кто-то начал страдать в 2016 г., кто-то в 2019, кому-то еще предстоит... А некоторым предписание не выносят, просто систематически штрафуют на 5 тысяч рублей по ст.7.1.КоАП РФ. Люди смирились и платят как дань – это намного дешевле, чем сносить объекты недвижимости. Вместо того, чтобы заниматься благоустройством поселка , власть решила наказать людей. У кого-то под снос попадают заборы, у кого-то гаражи, бани, беседки, даже пристрои к дому», - сообщил подробности Чернышов.

Любопытно, что администрация на освободившейся земле ничего не планирует делать. Местные жители планируют продолжать бороться за свои дома и устраивать шумные протесты.