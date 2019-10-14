Почему градсовет не дает барнаульской семинарии построить спортзал

Новости 12.11.2019 12:55 432

Градсовет отправил на доработку проект спортзала на территории Барнаульской православной духовной семинарии (БПДС). Архитекторам не понравился облик предполагаемого строения. Однако такое проектное решение обусловлено вовсе не желаниями церкви, а наличием рядом газораспределительного узла (ГРПШ). «Политсибру» разобрался в ситуации.

Проект

В октябре «Алтайгражданпроект» по просьбе Барнаульской епархии РПЦ разработал проект одноэтажного здания спортзала на территории БПДС. Первоначально планировались здание с большими окнами, высотой 3-4 метра, выходящими на красную линию. Однако, выяснилось, что охранная зона ГРПШ на углу Ядринцева/Партизанской не позволяет возвести такое строение. В итоге, проект пришлось адаптировать к градостроительным реалиям.

Но архитекторы решили, что скоро вокруг семинарии вырастут многоэтажки и наличие ГРПШ будет портить вид города. В связи с этим, епархии предложили перенести узел, чтобы реализовать первоначальный проект спортзала.

По словам руководителя юридической службы Барнаульской епархии протоиерея Иоанна Мельникова, перенос ГРПШ обойдется в сумму около 1 млн рублей.

«На градсовете нам сказали, что это неправда, что это будет стоить тысяч двести. Но нужно ведь проект сделать, экспертизу его провести, согласовать, подписать – как раз миллион и будет стоить. Учитывая, что это 10% от стоимости всего спортзала, нам проще скорректировать проект здания. Но архитекторы наши решили, что так нельзя», – рассказал отец Иоанн.

Он также напомнил, что речь идет не о коммерческом проекте, где все издержки можно переложить на конечного потребителя. Это проект социальный – планируется, что в новом спортзале будут заниматься не только семинаристы – там также разместятся бесплатные детские секции по волейболу, баскетболу и мини-футболу.

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Что внутри?

Объект планируется в рамках школьного стандарта. В здании запроектирован спортивный зал габаритами 24 × 12 м, а также тренажерный зал, площадью 25 кв. м. Кроме того, предусмотрены две раздевалки, душевые, санузлы, комната тренера и помещение для хранения инвентаря. Здание будет иметь также холодный чердак. Подвал отсутствует.

Уменьшать размеры спортзала, по мнению отца Иоанна, нецелесообразно, тем более, что он и так небольшой. Если убрать немного (даже требуемые 2 метра), то площадка тогда выйдет за рамки каких бы то ни было стандартов.

«У нас бюджетный вариант – каркасно-щитовое здание, впрочем, из современных материалов, поэтому выглядеть все равно красиво будет. Но нам сказали, что фасад должен быть ОЧЕНЬ красивым, а для этого нужно убирать ГРПШ, чтобы спортзал красиво встал на красную линию. А за свои деньги городское имущество переносить куда-то… Спонсора на спортзал нам не найти никогда. Это храмы люди строят, свои деньги вкладывают, а спортзал…», – пояснил руководитель юридической службы епархии.

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По его мнению, ГРПШ можно было поставить на другой угол – Ядринцева/Пролетарская, там тоже места предостаточно. Красные линии давно проведены, известно было, что и Ядринцева, и Партизанская будут расширяться. Зачем узел поставили на этот угол – непонятно. Относительно дальнейших планов отец Иоанн ответил, что проект будет дорабатываться с учетом замечаний. Решение градсовета пока еще не выдано, какие там прописаны меры по устранению недостатков – на данный момент неизвестно.