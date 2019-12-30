Тайна до последней ставки: претендентов на «Модеста» объявят постфактум

12 февраля пройдет аукцион по продаже акций барнаульской компании «Модест», специализирующейся на производстве детского питания. В настоящее время актив находится в краевой собственности. Между тем до сих пор Фонд имущества Алтайского края так и не опубликовал заявки от потенциальных участников.
По данным «Политсибру», на конкурс заявились две фирмы, одна из них представляет соседний сибирский регион. Явным фаворитом в борьбе за «Модест» пока выглядит «Барнаульский молочный комбинат». БМК, кстати, официально подтвердил свое намерение участвовать в торгах.
В ближайшее время предприятие будет приватизировано
Заявки от претендентов принимали до 4 февраля, а 10-го числа должен был выйти официальный документ, подтверждающий участие в аукционе. В общем доступе его по-прежнему нет. Как прокомментировали изданию в Управлении имущественных отношений Алтайского края, 12 февраля, в день торгов, на сайт одновременно будут загружены заявки и результаты аукциона.
К слову, федеральный закон «О приватизации госимущества» не предусматривает обязанность публиковать сведения о заявителях до определения результатов торгов.
Александр Балушкин уволен с поста гендиректора БМК
Напомним, на аукцион выставлены 23 659 обыкновенных именных бездокументарных акций. Каждая оценена в 1000 рублей. Начальная цена лота таким образом составляет 63,696 млн рублей.
Чистая прибыль «Модеста» за 2018 год составила 12,3 млн рублей. Данные за прошлый календарный период пока не обнародованы.