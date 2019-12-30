Тайна до последней ставки: претендентов на «Модеста» объявят постфактум

Новости 11.02.2020 11:00 727

12 февраля пройдет аукцион по продаже акций барнаульской компании «Модест», специализирующейся на производстве детского питания. В настоящее время актив находится в краевой собственности. Между тем до сих пор Фонд имущества Алтайского края так и не опубликовал заявки от потенциальных участников.

По данным «Политсибру», на конкурс заявились две фирмы, одна из них представляет соседний сибирский регион. Явным фаворитом в борьбе за «Модест» пока выглядит «Барнаульский молочный комбинат». БМК, кстати, официально подтвердил свое намерение участвовать в торгах.

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Заявки от претендентов принимали до 4 февраля, а 10-го числа должен был выйти официальный документ, подтверждающий участие в аукционе. В общем доступе его по-прежнему нет. Как прокомментировали изданию в Управлении имущественных отношений Алтайского края, 12 февраля, в день торгов, на сайт одновременно будут загружены заявки и результаты аукциона.

К слову, федеральный закон «О приватизации госимущества» не предусматривает обязанность публиковать сведения о заявителях до определения результатов торгов.

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Напомним, на аукцион выставлены 23 659 обыкновенных именных бездокументарных акций. Каждая оценена в 1000 рублей. Начальная цена лота таким образом составляет 63,696 млн рублей.

По условиям конкурса покупатель обязан сохранить на предприятии 73 рабочих места. Кроме того, новый владелец не имеет права перепрофилировать цех детского питания. Правда, ограничения вводятся сроком на год. После этого победитель волен не выполнять данные условия.

Чистая прибыль «Модеста» за 2018 год составила 12,3 млн рублей. Данные за прошлый календарный период пока не обнародованы.