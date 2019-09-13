Акции «Модеста» выставлены на продажу за 63 млн рублей

Акции компании «Модест», находящейся в краевой собственности и специализирующейся на производстве детского питания, в ближайшее время будут проданы. Об этом свидетельствует информация об объявленном конкурсе, которое инициировало управление имущественных отношений Алтайского края.
Речь идет 23 659 обыкновенных именных бездокументарных акциях. Каждая оценена в 1000 рублей. Начальная цена всего лота составляет 63,696 млн рублей. Размер задатка – 12,739 млн рублей.
Прием заявок начнется 9 января 2020 года и продлится до 4 февраля. 10 февраля будут определены участники, а итоги будут подведены уже 12-го числа.
По условиям конкурса покупатель обязан сохранить на предприятии не менее 73 рабочих мест. Кроме того, новый владелец не имеет права перепрофилировать цех детского питания.
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Напомним, что в начале ноября текущего года стало известно, что предприятие вошло в прогнозный план приватизации на 2018-2020 годы. Скорее всего, предприятие будет приобретено Барнаульским молочным комбинатом. Чистая прибыль «Модеста» за 2018 год составила 12,3 млн рублей. На предприятии занято почти 70 человек.
Ранее предприятие фигурировало в СМИ в связи с уголовным делом в отношении бывшего директора завода Антониды Устиновой. Осенью 2019 года она была признана виновной в систематическом получении взяток за лоббирование интересов московской компании, у которой завод закупал стеклянные емкости. За время такого сотрудничества Устинова получила общую сумму более 7 млн рублей.
Она полностью раскаялась, и суд ее приговорил к 7,5 годам условного заключения. Кроме того, Устинову обязали выплатить штраф.
Предприятие может быть включено в прогнозный план приватизации на 2018-2020 годы