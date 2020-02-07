Депутат АКЗС уволен с поста гендиректора молочного комбината

Новости 07.02.2020 15:05 1007

Депутат АКЗС от фракции «Единая Россия» Александр Балушкин покинул пост генерального директора АО «Барнаульский молочный комбинат». Об этом «Политсибру» сообщил источник, близкий к ситуации.

Сам Балушкин информацию комментировать отказался.

Его обязанности будет выполнять замгендиректора Наталья Кишкина. О причине увольнения Балушкина ничего не известно. Любопытно, что он покинул БМК, в то время когда компания активно борется за покупку завода по выпуску детского молочного питания «Модест». Итоги конкурса будут подведены 12 февраля.

По данным «Политсибру» кроме БМК на конкурс заявилась еще одна компания, которая не имеет отношения к Алтайскому краю.

Что известно о Балушкине?

Александр Балушкин родился в 1967 году в селе Плотава Алейского района. Окончил АлтГТУ им. Ползунова по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

В 2000 году назначен заместителем руководителя торговой сети ООО «Раздолье». С 2009 года - генеральный директор АО «Барнаульский молочный комбинат».

В 2004 году был избран депутатом Барнаульской городской Думы четвертого созыва. В 2011 году был избран депутатом АКЗС шестого созыва. В 2016 году вновь избран в краевой парламент.