Барнаульский общественник встретил отчет ректора АлтГУ с плакатом у стен вуза

Новости 28.01.2020 15:15 924

28 января краевед Данил Дегтярев повторно вышел с одиночным пикетом в сквер, часть которого АлтГУ намерен уничтожить ради строительства нового корпуса вуза. На этот раз акция была приурочена к отчету ректора университета Сергея Бочарова.

Данил Дегтярев провел около получаса рядом с корпусом "Д", куда постепенно подходили сотрудники университета, чтобы послушать ректора. Как рассказал сам историк "Политсибру", в ближайшее время пикитировать вуз он не будет. Однако уже на середину февраля общественник планирует вывести на улицу около 20 человек.

"Вряд ли нам разрешат проводить этот митинг в сквере, думаю, что власти согласуют другое место. В идеале - неподалеку от главного корпуса АлтГУ", - поделился планами собеседник.

Известный гражданский активист предложил АлтГУ оставить в покое сквер на площади Сахарова Новости 09.01.2020 7:10 Существующий зеленый уголок можно облагородить и превратить в Сквер Ученых 2485

Напомним, Данил Дегтярев призывает вуз рассмотреть альтернативные строительные площадки. По мнению активиста, вырубка зеленых насаждений ухудшит экологическую ситуацию в центре Барнаула. А новое здание разрушит исторически сложившийся облик площади Сахарова. Кстати, краевед предлагает не просто сохранить зеленый уголок, а превратить его в тематический Сквер Ученых.

Строительство корпуса АлтГУ может быть заложено в бюджет вуза на 2021 год. В новом учебно-лабораторном корпусе планируют разместить биологический, химический и ряд других факультетов, лаборатории, конференц-зал, открытую летнюю площадку, кафе и зимний сад. Стоимость строительства вместе с научным оборудованием оценивается в 1,5 млрд рублей.

К слову, в минувшие выходные прошла бесплатная экскурсия по площади Сахарова. Ее провел Данил Дегятрев. Послушать историка пришло около 60 барнаульцев. Большинство участников выразили свое негативное отношение к планам по строительству новых зданий вместо зеленых зон в центре города.