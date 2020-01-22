В Барнауле начались пикеты против строительства нового корпуса АлтГУ

Новости 22.01.2020 14:10 3287

22 января известный краевед Данил Дегтярев выступил с одиночным пикетом против строительства корпуса Алтайского государственного университета, запланированного на месте сквера на площади Сахарова. С плакатом «Я против застройки сквера», он публично обратился к руководству вуза с призывом не игнорировать мнение горожан и рассмотреть альтернативные строительные площадки.

«Планы вуза были озвучены еще несколько месяцев назад. И за это время руководство университета так и не захотело идти на компромисс, не готово даже обсуждать другие варианты. Это и заставило меня выйти на акцию протеста, - говорит Дегтярев. - Считаю, вырубка зеленых насаждений ухудшит экологическую ситуацию в центре Барнаула. А новое здание разрушит исторически сложившийся облик площади. Понимаю, университету нужно расширение, но корпус можно построить в другом месте. А сквер, сохранения которого желают многие жители, лично я хотел бы видеть в качестве тематического Сквера Ученых. Надеюсь, ректор и президент АлтГУ услышат призывы общественности и сядут за стол переговоров».

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С мнением краеведа солидарна большая часть жителей. Свою поддержку ученому выразил и глава местного отделения общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Игорь Берг.

«В Барнауле зеленых уголков с каждым годом становится все меньше. Новые практически не создаются. При строительстве вуза город потеряет еще одну экологическую зону, и обещанный зимний сад на крыше нового корпуса точно не решит эту проблему. Кроме того, облик площади Сахарова был продуман профессиональными архитекторами, новое здание будет диссонировать с окружающим видом. Мы не против самого расширения АлтГУ. Просто предлагаем рассмотреть другие места», - сказал он.

Правозащитники уверены, что новый корпус госуниверситета не повредит, а только улучшит облик города, если его построить на месте старого частного сектора на улице Шевченко, между проспектом Сибирским и бульваром 9 Января.

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Есть и второй вариант. Это заброшенное здание на проспекте Ленина, 106 "б". Оно давно изуродовано вандалами и портит облик города. «В шаговой доступности от него находится новое студенческое общежитие "Универ-сити", студентам это было бы очень удобно», - утверждают общественники.

Напомним, АлтГУ запланировал строительство нового учебно-лабораторного корпуса на участке, находящемся в бессрочном пользовании вуза по адресу: улица Димитрова, 66. На этом месте сейчас располагается городской сквер. Для возведения капитального здания университету придется вырубить часть деревьев.