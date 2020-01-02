Известный гражданский активист предложил АлтГУ оставить в покое сквер на площади Сахарова

Новости 09.01.2020 7:10 677

Барнаульский историк и краевед Данил Дегтярев в резкой форме раскритиковал планы АлтГУ построить новый корпус на площади Сахарова. Сейчас данную площадку частично занимает сквер. По мнению ученого, желание вуза увеличить учебные площади объясняется исключительно материальной выгодой. При этом Дегтярев дал понять, что если руководство АлтГУ будет игнорировать мнение активистов, то противостояние может только усилиться.

"Алтайский государственный университет некогда был флагманом высшего образования и настоящим "храмом науки". Но теперь вуз превращается в бизнес-структуру. И для увеличения прибылей ему понадобился новый корпус. И "единственно возможное" место под него - в сквере на площади Сахарова рядом с корпусом "Д" того же АлтГУ. О других местах ректор и президент вуза и слышать не хотят", - написал у себя на странице в Facebook Дегтярев.

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Вместе с членом организации "Гражданский патруль" Игорем Бергом ученый предложил вузу подумать над альтернативой. В частности, как считают активисты, новый корпус АлтГУ можно возвести на продолжении Обского бульвара за проспектом Комсомольским. При этом существующий сквер у корпуса "Д" предлагается сделать тематическим Сквером Ученых, облагородить его, поставить бюсты деятелей науки, посадить растения из флоры Алтая.

"Если руководство АлтГУ и дальше станет игнорировать мнение активистов - придется доводить до них нашу точку зрения другими способами", - эмоционально заключил Данил Дегтярев.

Большинство комментаторов поддержало ученого, посчитав, что вуз должен пойти на компромисс, несмотря на то, что земля под сквером формально принадлежит университету.

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На пост бывшего сотрудника вуза (Данил Дегтярев несколько лет отработал на истфаке АлтГУ) в свойственной ему манере отреагировал начальник управления информации и медиакоммуникаций Дмитрий Марьин:

"Сильно сказано, Даниил! Это какими - другими? А? .... И еще что такое "мнение активистов"? Мнение 10-20 человек? И кто вам, т.н. "активистам" дал право вещать от лица всех горожан? Не глядите в наполеоны. Это вредно для психического здоровья. Вообще-то есть такой официальный орган - "Общественная палата". Именно на нее возложены подобные вопросы. Так может там рассмотреть этот вопрос?"

Дегтярев парировал в ответ, что он не выступает от лица всех горожан, но имеет право отстаивать собственную точку зрения, "используя все законные методы".

Напомним, строительство корпуса АлтГУ может быть заложено в бюджет вуза на 2021 год. В новом учебно-лабораторном корпусе планируют разместить биологический, химический и ряд других факультетов, лаборатории, конференц-зал, открытую летнюю площадку, кафе и зимний сад.