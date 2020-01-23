Академический размер: ректор АлтГУ расскажет о средней зарплате преподавателей в 56 тысяч рублей

Средняя зарплата в АлтГУ по итогам 2019 года составила 55,9 тысяч рублей. Это на 10,5% больше, чем было в 2018 году. Данные цифры озвучит ректор вуза Сергей Бочаров на ежегодном отчете 28 января. Предугадать реакцию коллектива несложно: из числа профессорско-преподавательского состава подобными доходами, по данным источников "Политсибру", могут похвастать только главы отдельных факультетов и институтов.
Любопытно, что отношение среднемесячной зарплаты профессорско-преподавательского состава к аналогичной цифре по Алтайскому краю составляет фантастические 231,5%. Напомним, по итогам января-октября средняя зарплата в регионе, по данным крайстата, равнялась 27 046 рублям.
Следует отметить, что, например, еще два года назад средняя зарплата в вузе, если верить официальным данным АлтГУ, составляла 43 тысячи рублей. Правда, сведения, которыми оперировал университетский профсоюз, показывали, что средняя зарплата доцента в 2017 году равнялась 18 628 рублям. Опрошена была примерно четверть преподавателей, информировал портал Amic.ru.
При этом сотрудники слабо защищены в социальном плане. Размер гарантированного оклада, входящего в зарплату, относительно невысок. Между тем размер стимулирующих выплат и премий зачастую превышает 30% в общей массе доходов профессорско-преподавательского состава, рассказывала на тот момент председатель профкома АлтГУ Наталья Заусаева.
28 января Сергей Бочаров впервые отчитается перед коллективом без приставки и.о.
Лучше бы привёл для сравнения размер зарплаты старшего преподавателя и свою, а заодно и президента АлтГУ
Взял за президента вуза и лаборанта, поделил и получил среднюю )))