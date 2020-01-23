Академический размер: ректор АлтГУ расскажет о средней зарплате преподавателей в 56 тысяч рублей

Новости 23.01.2020 14:40 1827

Средняя зарплата в АлтГУ по итогам 2019 года составила 55,9 тысяч рублей. Это на 10,5% больше, чем было в 2018 году. Данные цифры озвучит ректор вуза Сергей Бочаров на ежегодном отчете 28 января. Предугадать реакцию коллектива несложно: из числа профессорско-преподавательского состава подобными доходами, по данным источников "Политсибру", могут похвастать только главы отдельных факультетов и институтов.

Любопытно, что отношение среднемесячной зарплаты профессорско-преподавательского состава к аналогичной цифре по Алтайскому краю составляет фантастические 231,5%. Напомним, по итогам января-октября средняя зарплата в регионе, по данным крайстата, равнялась 27 046 рублям.

Отчет ректора АлтГУ о росте зарплаты в вузе встретили улыбками Новости 29.01.2016 22:54 300

Следует отметить, что, например, еще два года назад средняя зарплата в вузе, если верить официальным данным АлтГУ, составляла 43 тысячи рублей. Правда, сведения, которыми оперировал университетский профсоюз, показывали, что средняя зарплата доцента в 2017 году равнялась 18 628 рублям. Опрошена была примерно четверть преподавателей, информировал портал Amic.ru.

При этом сотрудники слабо защищены в социальном плане. Размер гарантированного оклада, входящего в зарплату, относительно невысок. Между тем размер стимулирующих выплат и премий зачастую превышает 30% в общей массе доходов профессорско-преподавательского состава, рассказывала на тот момент председатель профкома АлтГУ Наталья Заусаева.