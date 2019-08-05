Дискриминация по-вузовски, или как АлтГУ отсеивает неугодные СМИ перед отчетом ректора

Новости 20.01.2020 7:40 649

28 января в АлтГУ пройдет открытое заседание ученого совета университета в расширенном составе. Единственный вопрос в повестке – отчет ректора вуза Сергея Бочарова. Любопытно, что мероприятие почти наверняка обойдется без прессы: после прошлогоднего скандала, связанного с недопуском СМИ, университет попытался сделать все, чтобы оградить себя от нежелательного внимания.

До отчета ректора остается больше недели, но даже если кто-то из коллег задастся целью попасть на «открытое заседание», шансов у него не будет. В чем же здесь подвох?

Если вернуться к событиям полугодичной давности, когда в АлтГУ проходили выборы ректора, то они запомнились не столько победой врио, сколько отказом пустить корреспондентов сразу от двух изданий – «Толк» и «Амител». Тогда пресс-служба вуза мотивировала это тем, что журналисты вовремя не аккредитовались. Правда, сами правила на данный счет были составлены задним числом, после чего выложены на сайте вуза. Таким образом, отказ являлся незаконным, что позднее подтвердила и прокуратура.

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Вернемся к грядущему отчету ректора. Информация о заседании появилась на сайте вуза 13 января, в понедельник. Казалось бы, времени для СМИ более чем достаточно, чтобы аккредитоваться. На самом деле – нет. Заявка, по правилам, подается не позднее, чем за 10 рабочих дней до проведения мероприятия. То есть, если бы редакция отправила документы, допустим, в среду, 15 января, то уже по формальному признаку не смогла бы пройти на заседание.

Такой подход вуза оставляет несколько закономерных вопросов. Почему выбран срок именно в 10 дней, да еще и не календарных, а рабочих? Пресс-служба настолько перегружена работой, чтобы дать ответ раньше? Если провести аналогию, то даже органы госвласти обязаны отвечать на запросы СМИ не позднее, чем через 7 календарных дней.

При этом ответ университета направляется в редакцию СМИ в письменном виде по почте. То есть даже если тебя все-таки аккредитуют, узнать ты сможешь об этом уже постфактум и в итоге на заседание не попадешь.

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Идем далее. Для того, чтобы журналисту посетить какое-либо официальное мероприятие (если это, конечно, не пресс-конференция президента) как правило, достаточно просто уведомить пресс-службу о своем намерении. То есть речь идет об уведомительном способе. Однако университету, который когда-то ассоциировался с демократией и свободомыслием, этого показалось явно недостаточно. Поэтому вуз запрашивает у вас не только заблаговременно заявку на аккредитацию, но и выдвигает ряд оригинальных дополнительных требований.

Так, особое недоумение вызывает пункт о том, что подается заявка только письменно в управление информации и медиакоммуникаций (УИМ). Такой способ связи, как электронная почта, для вуза, видимо, не существует. Что в таком случае делать редакциям из условного Рубцовска или Змеиногорска?

Также университет требует, чтобы заявка была оформлена на официальном бланке с печатью, обязательно приложена копия свидетельства о госрегистрации СМИ, кроме того, приведены ссылки на публикации (не менее 2), связанные с деятельностью АлтГУ.

Последний пункт и вовсе похож на дискриминацию. Как быть тем СМИ, которые созданы совсем недавно и до этого по объективным причинам не могли освещать деятельность вуза? Возможен и другой вариант: когда коллеги, не интересовавшиеся жизнью университета, решили ввести у себя новую рубрику или раздел, посвященный науке. Неужели в этом случае их оставят за бортом? Кажется, что на подобную дифференциацию должны обратить внимание в том числе и в надзорном органе.

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Есть, правда, в правилах аккредитации и два исключения, которые со стороны больше похожи на попытку разделить все СМИ на дружественные и враждебные. Так, приглашение журналистов для освещения мероприятия в АлтГУ по инициативе УИМ приравнивается к аккредитации. В этом контексте будет любопытно взглянуть, кто из представителей СМИ все-таки появится на отчете ректора. С помощью этой лазейки можно по большому счету объяснить присутствие любого журналиста на заседании.

…Попытка вновь не допустить СМИ на ключевое мероприятие в стенах университета, вероятно, объясняется тем, что информация с отчета ректора может быть подана не так, как этого бы хотелось руководству вуза. Среди важнейших вопросов, которые будут озвучены в следующий вторник: строительство нового корпуса АлтГУ на Сахарова, а также массовая ликвидация факультетов. Учитывая тот негативный информационный фон, который уже сложился вокруг этих сюжетов, становится понятным желание вуза максимально оградить себя от внимания прессы.