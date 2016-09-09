Экс-глава Рубцовска Владимир Ларионов вновь предстанет перед судом

Бывший глава администрации Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о Владимире Ларионове, который в 2016 году был признан виновным в превышении должностных полномочий.
По данным регионального следкома, в 2013 году между МУП «Рубцовские тепловые сети» и одним из ООО был заключен договор на выполнение работ по ремонту железнодорожных подъездных путей. В результате неисполнения договорных обязательств у МУП «РТС» образовалась задолженность по оплате данных работ, о чем в силу своей должности знал Ларионов.
Глава администрации города достоверно знал, что не имеет возможности распоряжаться средствами муниципального предприятия, однако убедил директора ООО передавать ему деньги за содействие в выплате задолженности по оказанным услугам. Тем самым с сентября 2013 по август 2015 года Ларионов мошенническим путем завладел более чем 1,1 млн рублей.
Обвиняемый вину в содеянном не признал, однако его доводы опровергнуты собранными доказательствами, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором заключением направлено суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователем на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более 1,5 млн рублей.
Напомним, в мае 2016 года Ларионов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также лишил его права занимать должности государственной (муниципальной) службы сроком на три года. Однако на основании акта об амнистии Ларионова освободили от отбывания назначенного наказания.
Это версия Пчелякова, который написал явку с повинной в ФСБ, что давал Ларику взятку. Потом он, поняв, что и против него тоже будут возьбуждать уголовное дело, поменял свои показания. И не один раз. И не один. Групповуха.