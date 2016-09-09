Экс-глава Рубцовска Владимир Ларионов вновь предстанет перед судом

Новости 20.01.2020 17:10 944

Бывший глава администрации Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о Владимире Ларионове, который в 2016 году был признан виновным в превышении должностных полномочий.

По данным регионального следкома, в 2013 году между МУП «Рубцовские тепловые сети» и одним из ООО был заключен договор на выполнение работ по ремонту железнодорожных подъездных путей. В результате неисполнения договорных обязательств у МУП «РТС» образовалась задолженность по оплате данных работ, о чем в силу своей должности знал Ларионов.

Глава администрации города достоверно знал, что не имеет возможности распоряжаться средствами муниципального предприятия, однако убедил директора ООО передавать ему деньги за содействие в выплате задолженности по оказанным услугам. Тем самым с сентября 2013 по август 2015 года Ларионов мошенническим путем завладел более чем 1,1 млн рублей.

Мэр Рубцовска не смог обжаловать обвинительный приговор в Алтайском краевом суде Новости 09.09.2016 18:28 124

Обвиняемый вину в содеянном не признал, однако его доводы опровергнуты собранными доказательствами, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором заключением направлено суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователем на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более 1,5 млн рублей.

Напомним, в мае 2016 года Ларионов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также лишил его права занимать должности государственной (муниципальной) службы сроком на три года. Однако на основании акта об амнистии Ларионова освободили от отбывания назначенного наказания.

Рубцовские депутаты рассмотрят заявление мэра Владимира Ларионова о досрочной отставке Новости 28.09.2016 19:15 104

Владимир Ларионов родился 12 мая 1961 года в Кемерово. В 1983 году окончил Кузбасский политехнический институт по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство, инженер-механик". С 1983 по 1989 год служил в органах МВД, затем начал работу в коммунальной сфере. С 1993 по 1995 год - замглавы администрации поселка Кедровка, затем – замдиректора Кедровского объединения предприятий социальной сферы.

В 1997 году приступил к работе в должности заместителя директора МУП "Кедровское комплексное производственно-эксплуатационное предприятие". С 2000 по 2004 год возглавлял МУП "Котельные и тепловые сети" города Березовского Кемеровской области, которое затем было преобразовано в ООО "Березовские котельные и тепловые сети", а Ларионов стал гендиректором предприятия.

С мая 2008 года – и. о. первого замглавы администрации Рубцовска. Июнь-август 2011 года – первый заместитель директора РФ ОАО "Алтайвагон". С августа 2011 года исполняющий полномочия главы администрации Рубцовска. С февраля 2012 года по октябрь 2016 года - глава администрации Рубцовска.