Праздничное богослужение в Покровском кафедральном соборе. Фоторепортаж

Новости 07.01.2020 12:45 607

В церквях Алтайского края прошли рождественские службы. Праздничное богослужение в Покровском кафедральном соборе накануне провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

В храме также присутствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, заместители председателя регионального правительства Виталий Снесарь и Денис Губин. Кроме того, на богослужении был замечен и.о. главы Барнаула Вячеслав Франк.

Митрополит Сергий совершил Всенощное бдение. Владыке сослужили протоиерей Максим Спиненко, протоиерей Сергий Холодков, иерей Сергий Беляев, иерей Богдан Кириллов, протодиакон Владимир Черных.

За вечерним богослужением владыка Сергий совершил литию с освящением хлебов, пшеницы, вина и елея. После евангельского чтения митрополит Сергий совершил помазание верующих святым елеем.

По окончанию богослужения владыка поздравил всех с праздником и обратился к молящимся с архипастырским словом.

Добавим, 8 января в 17:00 пройдет рождественский концерт, который состоится в концертном зале АГИК (проспект Ленина, 66) В концерте примут участие детские хоры воскресных школ, хоры храмов Барнаула, муниципальный академический хор им. А.Б. Тарнецкого, Барнаульский детский хор.