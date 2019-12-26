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Какие барнаульские храмы проводят Рождественские богослужения

Новости
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Стал известен список православных храмов, где пройдут Рождественские богослужения. 6 января, в Сочельник, православные начинают готовиться к Рождеству Христову. В алтайских храмах состоится служба Навечерия Рождества. Утром 7 января пройдут Божественные литургии, сообщает сайт Алтайской митрополии.

Главная рождественская служба пройдет с участием митрополита Сергия в Покровском кафедральном соборе, в праздничную ночь будет работать бесплатный общественный электротранспорт.

Барнаульская епархия составила молитву О воссоздании Петропавловского собора

Барнаульская епархия составила молитву "О воссоздании Петропавловского собора"

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Клирикам рекомендовано читать ее постоянно за богослужением и келейно

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Покровский кафедральный собор: в 01.30 по трамвайным маршрутам №1, 7 до ст.«Докучаево» и ст.«Кордон», а также по специальному трамвайному маршруту «Покровский собор – ул.Анатолия – пр-кт Красноармейский – пл.«Свободы» – ул.Анатолия – ул.Челюскинцев – ул.Антона Петрова – ул.Попова – ст.«Докучаево»;

Свято-Никольская церковь: в 01.45 по троллейбусным маршрутам №1, 6;

Александро-Невский собор: в 01.15 час. по трамвайным маршрутам №8, 9.

8 января в 17:00 в концертном зале АГИК (Ленина, 66) состоится традиционный Рождественский концерт «Архиерейская ёлка». В нём примут участие детские хоры воскресных школ, хоры храмов Барнаула, Муниципальный академический хор им. А.Б. Тарнецкого, Барнаульский детский хор. Вход свободный.

Какие храмы появятся в Барнауле в ближайшие годы?

Какие храмы появятся в Барнауле в ближайшие годы?

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Разрешение на строительство выдано мэрией

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Список храмов, где пройдут Рождественские богослужения

  • Покровский кафедральный собор (Никитина, 137)
  • Дмитриевский храм (площадь Спартака, 10)
  • Александро-Невский Собор (Антона Петрова, 221)
  • Иоанно-Богословский храм (Шумакова, 25 "а")
  • Иоанно-Предтеченский храм Барнаула, (ул. Мамонтова, 19, ВДНХ, Нагорный парк).
  • Иверский семинарский храм при Барнаульском епархиальном управлении (Ядринцева, 66)
  • Храм Петра и Павла (пос.Южный)
  • Храм Живоначальной Троицы (ул. Аванесова, 102).
  • Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии с. Березовка
  • Храм святителя Спиридона Тримифунтского с. Санниково

Автор: Политсиб.ру

Фото: altai.eparhia.ru/

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