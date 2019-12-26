Какие барнаульские храмы проводят Рождественские богослужения

Новости 06.01.2020 16:33 516

Стал известен список православных храмов, где пройдут Рождественские богослужения. 6 января, в Сочельник, православные начинают готовиться к Рождеству Христову. В алтайских храмах состоится служба Навечерия Рождества. Утром 7 января пройдут Божественные литургии, сообщает сайт Алтайской митрополии.

Главная рождественская служба пройдет с участием митрополита Сергия в Покровском кафедральном соборе, в праздничную ночь будет работать бесплатный общественный электротранспорт.

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Покровский кафедральный собор: в 01.30 по трамвайным маршрутам №1, 7 до ст.«Докучаево» и ст.«Кордон», а также по специальному трамвайному маршруту «Покровский собор – ул.Анатолия – пр-кт Красноармейский – пл.«Свободы» – ул.Анатолия – ул.Челюскинцев – ул.Антона Петрова – ул.Попова – ст.«Докучаево»;

Свято-Никольская церковь: в 01.45 по троллейбусным маршрутам №1, 6;

Александро-Невский собор: в 01.15 час. по трамвайным маршрутам №8, 9.

8 января в 17:00 в концертном зале АГИК (Ленина, 66) состоится традиционный Рождественский концерт «Архиерейская ёлка». В нём примут участие детские хоры воскресных школ, хоры храмов Барнаула, Муниципальный академический хор им. А.Б. Тарнецкого, Барнаульский детский хор. Вход свободный.

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Список храмов, где пройдут Рождественские богослужения