Какие барнаульские храмы проводят Рождественские богослужения

Стал известен список православных храмов, где пройдут Рождественские богослужения. 6 января, в Сочельник, православные начинают готовиться к Рождеству Христову. В алтайских храмах состоится служба Навечерия Рождества. Утром 7 января пройдут Божественные литургии, сообщает сайт Алтайской митрополии.
Главная рождественская служба пройдет с участием митрополита Сергия в Покровском кафедральном соборе, в праздничную ночь будет работать бесплатный общественный электротранспорт.
Клирикам рекомендовано читать ее постоянно за богослужением и келейно
Покровский кафедральный собор: в 01.30 по трамвайным маршрутам №1, 7 до ст.«Докучаево» и ст.«Кордон», а также по специальному трамвайному маршруту «Покровский собор – ул.Анатолия – пр-кт Красноармейский – пл.«Свободы» – ул.Анатолия – ул.Челюскинцев – ул.Антона Петрова – ул.Попова – ст.«Докучаево»;
Свято-Никольская церковь: в 01.45 по троллейбусным маршрутам №1, 6;
Александро-Невский собор: в 01.15 час. по трамвайным маршрутам №8, 9.
8 января в 17:00 в концертном зале АГИК (Ленина, 66) состоится традиционный Рождественский концерт «Архиерейская ёлка». В нём примут участие детские хоры воскресных школ, хоры храмов Барнаула, Муниципальный академический хор им. А.Б. Тарнецкого, Барнаульский детский хор. Вход свободный.
Разрешение на строительство выдано мэрией
Список храмов, где пройдут Рождественские богослужения