Церковный праздник с политическим подтекстом. Фоторепортаж с пасхальной литургии в Барнауле

Новости 28.04.2019 16:45 1169

28 апреля во всех храмах Барнаула прошли церковные службы. Православные отмечали Светлое Христово Воскресение - Пасху. Как жители города праздновали христианский праздник, смотрите в фоторепортаже.

Главное богослужение прошло в храме в Дмитриевском храме Барнаула. Его возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

На Светлую Пасху в храмах Барнаульской епархии собрались тысячи людей. Среди них были губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, заместитель председателя правительства края Виталий Снесарь.

В Никольской церкви Барнаула пасхальную службу провел благочинный Барнаульского округа иерей Олег Голубитских, в Покровском кафедральном соборе - ключарь иерей Сергий Беляев, в храме Иоанна Богослова - протоиерей Георгий Крейдун.

Как сообщается на сайте Барнаульской епархии, пасхальная Светлая Седмица продлится до следующего воскресенья, когда православные всего мира будут отмечать Антипасху.