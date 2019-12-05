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Барнаульские казаки совершают крестный ход, перемещаясь по речному льду

Новости
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Барнаульские казаки проводят крестный ход к святыне алтайской земли - Коробейниковской иконе Божией Матери. Примечательно, что обычно такой крестный ход проходит летом, сказано на сайте Барнаульской епархии.

По словам атамана Барнаульского городского казачьего общества Владимира Мякишева, у его единомышленников возникла идея совершить поход в село Коробейниково не по тракту, а по льду алтайских рек, вначале по руслу Оби, а затем - по Чарышу.

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Все участники экипированы специальными лыжами, спальниками, зимними костюмами. Предполагаются ночевки в палатке с отоплением мобильной печкой.

Участники крестного хода 2 января вышли из Барнаула и придут в Коробейниково ориентировочно 6 января. Переход оформлен в маршрутно-квалификационной комиссии, как поход 2-й категории сложности.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altai.eparhia.ru

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