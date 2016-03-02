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Ежедневный малозаметный труд: какие благотворительные проекты реализует РПЦ на Алтае

Новости
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В ноябре в Храме Христа Спасителя в Москве прошел IX Общецерковный съезд по социальному служению, который посетило более тысячи человек – руководителей социальных отделов, создателей социальных проектов, добровольцев, сестер милосердия и социальных работников. На съезде присутствовал также председатель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии протоиерей Михаил Бень. Он рассказал «Политсибру» о социальной деятельности православной церкви в Алтайском крае.

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Как строится социальное служение церкви

Отец Михаил сразу подчеркнул, что основной движущей силой благотворительных проектов церкви являются деятельные прихожане.

«Церковь – это не священники, церковь – это общество верующих в Бога людей. И церковные социальные проекты управляются не священниками – их реализуют инициативные православные христиане. Если находится группа мирян, готовых заниматься благотворительной деятельностью, священники благословляют их на это, молятся за них и помогают, чем могут. Храмы выступают здесь местом концентрации людей, которые хотят помочь – помещения предоставляют, например», – рассказал отец Михаил.

Основные категории граждан, которым помогает церковь на Алтае – это, в основном, женщины, одинокие матери и многодетные семьи. Мужчинам очень трудно найти одежду, поэтому эта категория граждан редко становится благополучателем. Малоимущие, многодетные семьи – им многие храмы помогают вещами и продуктами.

«Сердобольные люди приносят в храм вещи и просят кому-нибудь нуждающемуся их отдать. Об этом сильно не говорят – это не какая-нибудь пиар-кампания. Это малозаметная деятельность каждого прихода», – пояснил протоиерей.

Ранее сообщалось, что Барнаульская епархия Алтайской митрополии в июле по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского, заключила договор с региональным представительством компании Gloria Jeans, которая поставляет гуманитарным центрам новую одежду для нуждающихся людей.

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Какие благотворительные проекты реализует РПЦ на Алтае

В настоящее время в Алтайском крае при помощи церкви реализуется 23 благотворительных проекта. О некоторых отец Михаил рассказал подробнее.

Передовое Яровое

Наилучшим образом, по словам протоиерея, дела обстоят в Яровом – в храме святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Его настоятель – отец Вадим Воробьев – сплотил на приходе группу мирян, которые работают над реализацией грантов. Они выиграли уже три или четыре гранта на общую сумму в несколько миллионов рублей. Построили детскую спортивную площадку, под которую муниципалитет выделил территорию. Реализуют и другие проекты.

«В нашем регионе он лидирует по объему социального служения. Люди видят, что социально значимая работа ведется и ведется постоянно. От той же «Глории Джинс» мы им отправили партию вещей, чтобы тоже могли раздавать малоимущим и многодетным семьям в Яровом и Славгороде – в их регионе магазинов сети нет», – отметил отец Михаил.

По словам Михаила Беня, опыт Ярового заинтересовал представителей других регионов Сибири. К слову, лучше всего в Сибирском федеральном округе развиваются благотворительные проекты в Новосибирске и в Кемерово. Здесь велико количество соцпроектов и высока вовлеченность в них мирян.

Приюты

Неподалеку от Хмелевки, в селе Староглушинка (район Заринска – прим.ред.) действует стационарный проект – центр помощи лицам без определенного места жительства и инвалидам. Дела его идут не лучшим образом – меценатов, поддерживающих данный проект, практически нет – всего несколько человек. Раньше приюту помогали те, кто проходил реабилитацию в Хмелевке. Здесь раньше располагался православный реабилитационный центр.

Сейчас православных реабилитационных центров в крае не существует. Работавшие в Хмелевке активисты сейчас занимаются консультированием по проблеме зависимых и созависимых от наркомании и алкоголизма лиц и членов их семей. В основном, это происходит на территории Бийска и немного – Барнаула.

Сестричества

Одно из распространенных направлений – сестричества. Их члены ухаживают за престарелыми, чаще – за пожилыми прихожанами. Уход не медицинский – просто на бытовом уровне. Тем прихожанам, которые уже не могут ходить в храм, помогают подготовиться дома к Таинству Святого Причастия, батюшку позвать. Помогают сестры милосердия и в больницах. В Барнауле активных сестер милосердия на данный момент нет.

Общество глухих

Как рассказал отец Михаил, эта деятельность сейчас приостановлена, потому что заболел священник, который вел службу с сурдопереводом. Сейчас планируется организовать обучение семинаристов, которые, чередуясь, могли бы проводить службы с сурдопереводом для глухонемых.

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Дом милосердия

Дом милосердия существует в Новоалтайске. Сейчас он не работает – там делается ремонт и происходит подгонка помещения под стандарты, чтобы оно действительно могло выполнять функции социальной гостиницы. Также там планируется разместить сиропитательный комплекс для нуждающихся.

«Думаю, через год проект уже запустится. Сейчас в этом здании располагается воскресная школа, но для нее строится новое здание и вскоре она съедет. Были бы деньги, все бы, конечно, решилось легко и просто. А когда их нет и не будет, то все движется гораздо медленнее. Центр планируется на 12 мест, есть помещение 140 кв. м. Там нужно провести газ – помещение пока что отапливается угольным котлом. На днях будет обсуждаться разработка проекта газификации. Затраты на запуск центра составят не менее 0,5 млн рублей», – рассказал отец Михаил.

Также церковью совместно с региональным Минтруда и соцзащиты планируется создание на Алтае центра помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Оставшимся с ребенком на руках или беременным.

И прочая, и прочая, и прочая…

Помимо вышеперечисленных, в регионе действуют православные гуманитарные центры, существует раздача горячих обедов, действуют благотворительные трапезные. Ежегодно проводится детский палаточный лагерь, действует Общество православных врачей.

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Кадры решают везде

Главная проблема, с которой сталкиваются благотворительные инициативы православной церкви – нехватка кадров. Отец Михаил говорит, что это не особенность Алтайского края – такова ситуация по всей стране. Людей, которые готовы заниматься помощью ближнему и участвовать в социально значимых проектах, стало гораздо меньше чем в 90-х и 2000-х годах.

«Добровольчество – это ведь не просто прийти куда-то в актовый зал, получить грамоту и покрасоваться среди праздничных шариков. Это – ежедневный труд, зачастую – неблагодарный. Здесь не обойтись единственным душевным порывом. Психологически очень сложное дело», – говорит священник.

Впрочем, тут же он добавляет, что, несмотря на нехватку людей, новых инициатив появляется все больше и выражает надежду, что какие-то из них будут подхвачены и начнут реализовываться. Пусть сначала даже и понемногу.

Но от этой малости мир уже станет чуточку лучше.

Автор: Максим Стрелковский

Фото: diaconia.ru

Комментарии (1)

1000

Александр

Малозаметный, потому что СМИ невыгодно говорить о хорошем, спрос на "грязь" гораздо выше!

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