По заветам патриарха: сколько православных храмов строится в Алтайском крае?

Новости 29.05.2019 12:35 122

26 мая в Страсбурге патриарх Кирилл рассказал о строительстве православных храмов в России. Об этом сообщает «Интерфакс». Предстоятель сообщил, что в среднем сейчас в России строится три храма в сутки. За последние десять лет их возведено примерно 9,5 тысяч. «Политсибру» изучил ситуацию со строительством храмов в Алтайском крае.

В 2018 году в Барнаульской епархии насчитывалось 60 действующих и 25 строящихся православных храмов, в Рубцовской – 33 действующих и 14 строящихся, плюс еще один реконструировался. В Славгородской епархии действующих храмов 46, строится еще 6. Точных данных по Бийской епархии получить, к сожалению, не удалось. Поэтому с уверенностью можно говорить как минимум о 45 строящихся в крае храмах, а общее количество действующих составляет более 140. Речь идет именно о храмах, без учета часовен, колоколен и молельных домов. Статистикой с изданием поделилась пресс-служба Барнаульской епархии.

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Корреспондент «Политсибру» обратился за комментариями к главному архитектору Барнаульской епархии – священнику Георгию Крейдуну, который рассказал об особенностях храмового строительства в последние годы. По словам священнослужителя, запрос от общества на создание духовных центров растет. Особенно в последнее время все больше храмов строится в сельской глубинке.

«В райцентрах храмы, как правило, есть, но жителям отдаленных сел бывает сложно до них добираться, особенно людям престарелого возраста. Они хотят иметь храм у себя в селе и организуют его строительство. Часто строительство инициируют выходцы из деревень, ставшие известными медийными персонами. Вот, Валерий Золотухин, например, который активно содействовал постройке храма в Быстром Истоке. Иногда этот процесс организуют предприниматели, связанные с селом – выходцы из него или если там дачу содержат», – рассказал Георгий Крейдун.

Вопреки распространенному мнению, строительство православных храмов не финансируется из государственного бюджета, и не осуществляется на средства РПЦ согласно какому-то «генеральному плану». Оно ведется на пожертвования граждан по мере надобности, а организацией процесса приходы занимаются самостоятельно.