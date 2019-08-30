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Барнаульская епархия составила молитву "О воссоздании Петропавловского собора"

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Барнаульская епархия не оставляет надежд восстановить Петропавловский собор на площади Свободы. Некогда он считался главным символом дореволюционного Барнаула. В очередной раз тема была поднята на ежегодном епархиальном собрании.

В рамках заседания с докладом о деятельности Барнаульской епархии в 2019 году к собравшимся обратился митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Советник по правовым вопросам монахиня Елена (Гаранова) проинформировала духовенство о проведении практических семинаров по регистрации прав собственности зданий приходов Барнаульской епархии. Также она выступила с сообщением о восстановлении разрушенного Градо-Барнаульского собора во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла и внесла предложение о принятии соответствующей резолюции.

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По благословению митрополита Сергия всем клирикам Барнаульской епархии был передан текст молитвы "О воссоздании Петропавловского собора во граде Барнауле" для постоянного прочтения за богослужением и келейно. В этот день молитва была вознесена правящим архиереем во время совершения молебна в Благовещенском домовом храме, сказано на сайте епархии.

Напомним, летом 2019 года рядом с площадью Свободы шли археологические раскопки. В итоге были обнаружены остатки сооружения XVIII века – Петропавловского собора, первого каменного здания Барнаула. В настоящее время будущее артефакта не определено, остается неизвестным состояние уцелевших частей храма, точные размеры и их координаты.

В Барнауле собираются восстановить Петропавловский собор на площади Свободы &nbsp;

В Барнауле собираются восстановить Петропавловский собор на площади Свободы  

Новости

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Автор: Политсиб.ру

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