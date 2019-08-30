Сибирское барокко: восстановление Петропавловского собора обсудили в Барнауле

Новости 30.08.2019 15:40 1708

Сегодня в Барнауле прошел круглый стол, посвященный вопросу раскопок на площади Свободы. В нем приняли участие эксперты в области краеведения, храмовой архитектуры и геофизики. Организатором выступила Межрегиональная общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

В ходе геофизических исследований, инициированных православной церковью, были обнаружены остатки сооружения XVIII века – Петропавловского собора. В настоящее время будущее артефакта не определено, остается неизвестным состояние уцелевших частей храма, точные размеры и их координаты.

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Геофизическим исследованием площади Свободы занимался доцент кафедры радиофизики и теоретической физики АлтГУ, кандидат физико-математических наук Всеволод Щербинин. Он обследовал местность при помощи радара Питон-3 в несколько заходов в 2016-2017 годах, вместе со старшим преподавателем кафедры вычислительной техники и электроники Петром Улановым. В общей сложности, исследование заняло около двух недель.

«Захоронения локализуются хорошо – вокруг собора их мало, а возле центральной его части могил совсем нет. Часть фундамента, безусловно, было бы интересно раскопать – это ведь первое каменное здание Барнаула. Там есть участок, где можно раскопать угол фундамента, не тревожа коммуникации и могилы. Там ни коммуникаций нет, ни корней деревьев – только электрический кабель, который легко перенести. Затем останется лишь аккуратно снять дёрн, который, если что, легко можно положить обратно, и раскопать площадь 18 кв. м», – пояснил Щербинин.

Питон-3 – геологический радар, предназначенный для исследования больших толщ почвы. Более точных приборов в распоряжении исследователей не оказалось, что обусловлено их высокой стоимостью, составляющей порядка 1,5 млн рублей.

Кандидат исторических наук и краевед Данил Дегтярев заявил, что Петропавловский собор, разрушенный в 30-х годах, является важнейшим памятником истории. По его словам, изучение фундамента собора даст представление о технологиях кладки того времени, о способах возведения капитальных построек в низинах и другие интересные сведения.

«Петропавловский собор – это главный символ дореволюционного Барнаула, одно из ключевых мест нашей исторической памяти. Восстановить его хоть и проблематично, но тем самым мы сможем отдать дань памяти и уважения десяткам тысяч прихожан, ходивших туда на протяжении 150 лет. Ну, а как для экскурсовода (смеется) для меня вскрытие фундамента было бы настоящим подарком: привёл и показал, мол, вот здесь стоял Петропавловский собор», – добавил Дегтярев.

Секретарь барнаульской епархии Русской православной церкви протоиерей Георгий Крейдун, много лет занимающийся изысканиями, посвященными Петропавловскому собору, рассказал о его внешнем облике.

«Важно, чтобы площадь приобрела завершенный вид. Раскопки имеют научное и краеведческое значение. В перспективе они могут дать основание для работы над восстановлением собора. Историю можно и нужно визуализировать, в том числе, с применением современных технологий. Уже есть богатый, включая архивный, материал по внешнему облику храма. Он построен в стиле «сибирское барокко», однако в середине XIX века подвергался реконструкции. Это уникальная ситуация — соборы раньше крайне редко перестраивали. В настоящее время барокко на Алтае отсутствует, основным храмовым стилем выступает модерн», – рассказал отец Георгий.

Кроме того, протоиерей сообщил, что краевые и городские власти никогда прямо не отказывали в проведении раскопок, однако подходили к вопросу осторожно и пока что не начинали масштабной работы в этом направлении. Тем не менее, первый шаг был сделан – когда строительство ливневой канализации на улице Ползунова, стартовавшее несколько недель назад, начали вести в тесном взаимодействии с археологами. Отец Георгий надеется, что рано или поздно будут проведены и дальнейшие изыскания.

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Руководитель «Гражданского патруля» Игорь Берг не разделяет оптимизма священника по поводу перспектив проведения раскопок на площади Свободы. По его словам, в ответ на запрос общественников, городская администрация сообщила о преждевременности раскопок. В полученном от администрации ответе за подписью Дмитрия Арестова также указано, что в рамках развития туристического кластера восстановление собора нецелесообразно, кроме того, этот вопрос требует выноса на общественное обсуждение.

«Мы выступаем за вскрытие фундамента и последующую его музеификацию. Вскрыть часть под газоном, сделать памятный знак, установить местоположение могил за алтарем и тоже водрузить над ними кенотафы. В Бийске так фундамент Троицкого собора был музеифицирован. Затраты на подобное – невелики, зато туркластер может получить новую достопримечательность», – озвучил Берг позицию «Гражданского патруля».

В ответ на это протоиерей Георгий Крейдун заметил, что глава администрации Барнаула сменился, в связи с чем может измениться и позиция мэрии по сложившейся вокруг Петропавловского собора ситуации.