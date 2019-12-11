Вячеслав Франк будет участвовать в конкурсе на пост мэра Барнаула

Новости 12.12.2019 9:35 617

И.о. главы Барнаула Вячеслав Франк подал документы для участия в конкурсе на должность мэра краевой столицы. Об этом "Политсибру" сообщил секретарь конкурсной комиссии, депутат Барнаульский гордумы Сергей Струченко.

"Сегодня, 12 декабря, документы подал Вячеслав Генрихович Франк".

Вячеслав Франк работает в городской администрации много лет. С 15 августа текущего года, после отставки Сергея Дугина, исполняет обязанности градоначальника.

Таким образом, он стал четвертым кандидатом, заявившим о своем участии. До него документы подали экс- руководитель реготделения "Партии Роста" Андрей Крылов, юрист Алексей Шипунов. Накануне, 11 декабря, документы подал Сергей Шумов, ранее занимавший руководящие должности в ряде крупных предприятий Барнаула, Москвы, Горно-Алтайска. До того, как документы подал Вячеслав Франк, "на бумаге" именно Шумов считался наиболее предпочтительной кандидатурой с самым богатым опытом управления, однако сейчас ситуация изменилась. Подать документы можно до 19 декабря.