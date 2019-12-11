Появился новый фаворит в борьбе за пост мэра Барнаула

Новости 11.12.2019 16:18 1101

Третий кандидат на пост мэра Барнаула подал документы на участие в конкурсе. Им стал известный в Алтайском крае топ-менеджер Сергей Шумов. Об этом «Политсибру» сообщил секретарь конкурсной комиссии, депутат Барнаульской городской Думы Сергей Струченко.

В настоящее время Шумов является директором собственной фирмы «Ски Лайн». Ранее занимал пост гендиректора Барнаульского водоканала, был замом гендиректора «Барнаулкапстроя». Кроме того, был руководителем филиала ОАО «Особые экономические зоны» в Республике Алтай. Компания занималась проектированием и строительством особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Алтайская Долина».

До этого Шумов являлся замгендира по экономике и финансам ЗАО «Барнаульский молочный комбинат» и занимал пост исполнительного директора ООО «БарнаулЭнерго».

В 1990-х годах работал в Управлении торговли Алтайского края.

Ему 59 лет. Имеет высшее образование. В 1983 году закончил Новосибирский институт советской кооперативной торговли.

Напомним, что пока документы подали еще два кандидата. Первым стал бывший глава реготделения «Партии Роста» Андрей Крылов, вторым - временно безработный юрист Алексей Шипунов. Ранее о своем участии в конкурсе заявили депутат БГД от КПРФ Елена Хрусталева, депутат от ЛДПР Алексей Скосырский и представитель реготделения партии "Коммунисты России" Александр Андрющенко. Прием документов продлится до 19 декабря.