Возведение барнаульского долгостроя сдвинулось с мертвой точки

Новости 11.12.2019 17:40 103

Возведение долгостроя на улице 80 Гвардейской Дивизии в Барнауле, 52 возобновилось. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Барнаульскому застройщику ИСТК «Дельта» до марта 2020 года продлено разрешение на строительство, а право пользования земельным участком будет действовать до июня 2021 года. В компании информацию подтвердили.

Проектная декларация обновлена, составлен актуальный график строительства. По данным на 09 декабря, готовность дома составляет 65%, его сдача в эксплуатацию запланирована на второй квартал 2020-го года. Госинспекция Алтайского края сообщает, что объем заключенных договоров долевого участия превышает 60%.

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Ранее «Политсибру» уже писал об этом доме. Его особенность заключается в двухуровневых квартирах с антресолями, которые продавались по цене менее 800 тысяч рублей. Сроки сдачи дома неоднократно сдвигались, дольщики обращались в правоохранительные органы, администрации Барнаула и Октябрьского района подавали на застройщика в суд, Госинспекция выявляла допущенные им нарушения.

По данным «Спарк-Интерфакс», застройщиком указан недостоверный адрес регистрации компании. Директором компании числится Сергей Юрьевич Двадненко, тогда как единственным владельцем выступает Алексей Юрьевич Двадненко.