Барнаульский застройщик, продающий двухуровневые квартиры, попался на мошенничестве?

Новости 25.06.2019 9:20 90

Одна из строительных организаций Алтайского края подозревается в мошенничестве. Дольщики написали заявление в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу. Об этом сообщает «ТОЛК».

Речь идет о проблемном объекте на 80-й Гвардейской Дивизии, 52. Барнаульцы, пожелавшие купить квартиры в строящемся доме в нагорной части краевой столицы (Тихонова, 64С), обвиняют застройщика в незаконном присвоении нескольких миллионов рублей. Следователи проверят факты, которые изложены в заявлении.

По словам барнаульцев, в 2016 году они решили вложить средства в строительство жилого дома, застройщиком является барнаульская компания «Дельта». Тогда же дольщики заключили договор «инвестирование строительного объекта капитального строительства».

В договоре было сказано, что «инвестор передает застройщику денежные средства в сумме, установленной настоящим договором, а застройщик в свою очередь осуществляет проект по созданию результата инвестиционной деятельности – квартиры в блокированном жилом доме», сообщается в заявлении к правоохранительным органам.

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Строительство дома по адресу Тихонова, 64С, согласно документу, должно было завершиться в 2017 году. Напомним, новый дом планировали построить с современной планировкой и подземной парковкой. Уютные двухъярусные квартиры-студии стоили всего 750 тысяч рублей.

Также заявитель пишет, что передавала деньги директору ООО «ИСТК Дельта» Двадненко С.Ю: наличные в размере 2 млн 747 тысяч. В итоге сразу после заключения договоров и внесения оплаты строительство дома прекратилось.

Дольщики уверяют, что директор объяснял это финансовыми трудностями, более того, он заверял людей, что решает вопросы по оформлению кредита для достройки объекта.

Впоследствии Двадненко отправил через WhatsApp фотографии из ЕГРН, где в графе «собственник дома по адресу Тихонова, 64С» значился Исаков Д.С. Уже в июле 2018-го дольщики требовали вернуть им вложенные средства. Однако деньги людям никто не вернул, строительство дома не возобновлено.

«Двадненко С.Ю. ввел в заблуждение дольщиков, что является собственником земельного участка по адресу: Тихонова, 64С, г. Барнаул. Заключил сделку, присвоил денежные средства в размере 2 млн 747 тыс. рублей, распорядился ими по своему усмотрению, а именно вложил в строительство дома, расположенного по вышеуказанному адресу, который фактически принадлежал Исакову Д.С.», – сказано в заявлении от пострадавших.

Уже позже со слов директора СК «Дельта» выяснилось, что он вышел на Исакова благодаря сайту «Авито». Двадненко разместил объявление о продаже земли на Тихонова, 64С. Далее был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества. Он, как директор ООО «ИСТК Дельта», должен был рассчитаться за землю, а Исаков должен был заключить договор купли-продажи участка на Тихонова, 64С. И уже после этого было начато строительство двухэтажного жилого дома по данному адресу.

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«После завершения строительства дома на Тихонова, 64С, сдачи его в эксплуатацию как индивидуального жилого дома, получения градостроительного плана земельного участка на реконструкцию индивидуального жилого дома в блокированный Исаков Д.С. перестал контактировать и отказался от выполнения своих обязательств по договору. На сегодняшний день Исаков Д.С. продал дом, построенный ООО «ИСТК Дельта». В телефонном разговоре он пояснил, что прибывать для дачи объяснений не желает, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ, в связи с чем был осуществлен выезд, повестка на опрос к 1 мая 2019 года была оставлена», – сказано в заявлении.

Это не первый скандальный случай, связанный с ООО «ИСТК Дельта». На сайте Госинспекции Алтайского края сказано, что эта компания осуществляла привлечение денежных средств граждан для строительства домов блокированной застройки, не имея ни разрешения на их строительство, ни надлежащим образом оформленные права на земельные участки.