Мэрия Барнаула судится с застройщиком, по чьей вине без квартир осталось 45 дольщиков

Новости 16.10.2019 14:50 1472

Арбитражный суд назначил на 5 ноября дело о рассмотрении иска барнаульского комитета по земельным ресурсам и землеустройству к скандально известному застройщику ИСТК «Дельта».

Комитет требует от «Дельты» оплатить аренду земельного участка, на котором застройщик начинал возводить дом на улице 80-й гвардейской дивизии,52, с привлечением средств дольщиков, но затем бросил проект, не вернув деньги 45 участникам долевого строительства. За аренду земли (с учетом пени) «Дельта» задолжала муниципалитету свыше 300 тысяч рублей. Платежи не производились с 5 декабря 2017 года.

Заявление в суд подано 23 августа. Неделей ранее на застройщика подавала в суд администрация Октябрьского района, требующая убрать строительный мусор, огородить площадку и выплатить судебную неустойку за неисполнение этих требований в размере 30 тысяч рублей в месяц.

Барнаульский застройщик, продающий двухуровневые квартиры, попался на мошенничестве? Новости 25.06.2019 9:20 Это не первый скандальный случай, связанный с ООО «ИСТК Дельта» 257

Ни сам ответчик, ни какой-либо его представитель на вышеуказанные заседания не явились. Впрочем, судя по предыдущим материалам, это обычная практика «Дельты». Представителя компании не было на процессах, инициированных в марте текущего года – компанией, разработавшей проект здания и не получившей за это причитающихся 1,1 млн рублей, в ноябре 2018 года – поставщиком бетона, недополучившим 260 тысяч рублей, и на многих других заседаниях.

По данным «Спарк-Интерфакс», застройщиком указан недостоверный адрес регистрации компании. Директором компании числится Сергей Юрьевич Двадненко, тогда как единственным владельцем выступает Алексей Юрьевич Двадненко.

Сергей Двадненко неоднократно обещал дольщикам возобновить строительство, однако этого так и не произошло. Прокуратуре он объяснял, что деньги на постройку дома на ул. 80-й гвардейской дивизии 52 он перенаправил на достройку другого дома компании – на улице Петра Сухова. Последнее упоминание о Сергее Двадненко обнаружилось прошлой осенью – он встречался с обманутыми дольщиками и давал пояснения прокурору. Где он находится сейчас – неизвестно. Ранее ему принадлежало еще восемь строительных компаний, ныне недействующих.

Алтайская Госинспекция вскрыла «серые схемы» барнаульского застройщика Новости 19.10.2018 2:16 В ходе проверки выяснилось, что застройщик не уведомил дольщиков о невозможности завершения строительства дома в срок, а также допустил расх 520

18 сентября появилось уведомление от физического лица о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Дельты» банкротом в связи с наличием неисполненных обязательств.