Экс-начальник миграционного пункта на Алтае ответит за коррупцию

Новости 10.12.2019 9:45 251

Начальник миграционного пункта полиции в Солтонском районе признан виновным в получении взяток за незаконную выдачу паспортов РФ, передает пресс-служба краевой прокуратуры.

«В целях взыскания с осужденного лица денежных средств, полученных в результате коррупционных действий, прокуратурой района в Солтонский районный суд направлено исковое заявление о взыскании в доход государства денежных средств в размере более 2 млн рублей», - говорится на сайте ведомства.

Выяснилось, что мужчина незаконно выдавал паспорта мигрантам, преимущественно из стран Азии. Приговор вступил в законную силу, передается на сайте суда.

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Как указано в решении, в 2013-2014 году к начальнику миграционного пункта полиции Виталию Образцову обратился знакомый, который попросил стража порядка сделать несколько паспортов граждан РФ для мигрантов. Свои услуги он оценил в 40 тысяч рублей, за всю свою деятельность экс-начальник успел получить 2,305 млн рублей.

Его приговорили к 6,5 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Должность начальника районного Миграционного пункта полиции Виталий Образцов занимал еще с 2008 года.