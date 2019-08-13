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Таможенного инспектора в Барнауле осудили за коррупцию

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В Алтайском крае осужден инспектор Барнаульского таможенного поста за взятничество. Он получил условный срок, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в сентябре 2018 года осужденный договорился с бизнесменом, занимающимся реализацией автотранспортных средств, ввезенных в Россию из Киргизской Республики. За свои услуги таможенник попросил 5 тысяч рублей за каждое оформление транспортных средств, среди них дополнительные проверки. В итоге таможенник «заработал» около 30 тысяч рублей.

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Также выяснилось, что в ноябре 2018 года мужчина вновь воспользовался своим служебным положением. Он скопировал на флешку файлы Реестра автотранспортных средств на территории стран-участниц ЕАЭС. Данную информацию он продал за 5 тысяч рублей.

Противоправные действия осужденного были пресечены сотрудниками отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни.

Злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 1 месяц условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Политсиб.ру

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