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«Бирюзовая Катунь» полностью отошла в собственность Алтайского края

Новости
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АО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» полностью перешла властям Алтайского края. Как сообщает Интерфакс, запись об увеличении доли Алтайкрайимущества в этой компании с 25 до 100 процентов внесена в ЕГРЮЛ еще в конце ноября.

Переданная доля в 75 процентов ранее принадлежала Минэкономразвития РФ. Впрочем, власти Алтайсокго края фактически управляют «Бирюзовой Катунью» еще с 2015 года, когда проект создания турзон по всей стране признали неудачным и резко сократили федеральное финансирование.

При этом «Бирюзовая Катунь» выглядела неплохо на фоне провальных результатов других ОЭЗ. Несмотря на убыточность, ее удалось запустить и привлечь определенный объем частных инвестиций. По итогам 2018 года чистый убыток составил 30,9 млн рублей. Арбитражный суд Алтайского края рассматривает дело о банкротстве «Бирюзовой Катуни», которое направил АО «Алтайэнергосбыт». Очередное заседание пройдет 23 декабря.

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Напомним, в турзону, созданную в 2008 году, вложено 4,2 млрд рублей из федерального бюджета, еще 440,4 млн рублей направил в проект региональный бюджет, частных инвестиций привлечено около 853 млн рублей.

При этом часть уже построенных объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на ее территории не эксплуатируется. Причиной стала избыточная мощность инфраструктуры, не соответствующая реальным потребностям ОЭЗ.

За последние месяцы наблюдался отток резидентов из турзоны, кроме того, свои претензии к оператору особой экономической зоны предъявили налоговики. Потенциально это грозит банкротством «Бирюзовой Катуни».

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Автор: Политсиб.ру

Комментарии (2)

1000

Федя

Очередной рейдерский захват граждан Томенко в купе с Прибом и компашки

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Гость

мы её ,,копали" в начале 2000-х котлован, вахтой, на месте заброшенной алтайской деревни и мост через речку тоже

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