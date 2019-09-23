Аномальная экономическая зона: на «Бирюзовую Катунь» ополчились судебные приставы

Новости 15.11.2019 7:10 113

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», во второй раз оказавшаяся на грани банкротства, получила очередной судебный иск, на этот раз – от службы судебных приставов. Материалы размещены на сайте краевого арбитража.

Напомним, что в начале сентября «Бирюзовая Катунь» сумела избежать банкротства, погасив перед налоговиками долг, составлявший 5,7 млн рублей. Однако уже через пару недель в арбитражный суд был подан новый иск – от компании «Алтайэнергосбыт», потребовавшей выплаты 2,5 млн рублей. Очередное заседание по данному делу состоится на следующей неделе. Дамоклов меч банкротства вновь навис над особой экономической зоной.

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На фоне этих событий недавний иск от службы судебных приставов выглядит несерьезным, поскольку составляет всего 10 тысяч рублей. Тем не менее, на «Бирюзовую Катунь» легло бремя еще одной судебной тяжбы.

Единственной надеждой особой зоны остается неизвестный инвестор, заявлявший ранее о готовности вложить в развитие «Бирюзовой Катуни» около 150 млн рублей.

Однако с 6 сентября от потенциального инвестора больше никаких заявлений не поступало. Не факт, что он вовсе не отказался от своих намерений.

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Проблемы у турзоны наблюдаются уже давно. В мае Счетная палата Алтайского края опубликовала данные о результатах проверки АО «Бирюзовая Катунь» за 2016-2017 годы. Согласно им, в деятельности турзоны выявлено нарушений на сумму 70,2 млн рублей.

Также об ОЭЗ негативно отзывались резиденты. Один из них назвал «Бирюзовую Катунь» аномальной зоной и выразил мнение, что виною всему – некомпетентность руководства.