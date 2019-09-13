На «Бирюзовую Катунь» снова подали в суд кредиторы

Новости 23.09.2019 9:45 818

В минувшую пятницу ООО «Алтайэнергосбыт» обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» банкротом. Информация о факте обращения размещена в судебной картотеке.

Текст искового заявления пока не опубликован, поэтому сумма задолженности «Бирюзовой Катуни» неизвестна. В июне и сентябре суд уже удовлетворял два иска «Алтайэнергосбыта» к ОЭЗ – на общую сумму почти 5 млн рублей. Судя по требованию о признании должника банкротом, выплачены они не были.

Напомним, что в начале сентября «Бирюзовой Катуни» удалось избежать банкротства, выплатив задолженность перед налоговой службой в размере 5,7 млн рублей. Сможет ли ОЭЗ повторить этот сценарий, покажет время.

Банкротства не будет: «Бирюзовая Катунь» выплатила многомиллионный долг Новости 13.09.2019 9:55 11 сентября арбитражный суд Алтайского края прекратил дело о банкротстве ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» в связи с погашением долгов 2324

6 сентября ТАСС сообщал, что «Бирюзовая Катунь» получила нового инвестора. Он намерен направить в строительство особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» 150 млн рублей.