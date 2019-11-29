Глава Аэрофлота: цены на услуги аэропортов Кузбасса выросли на 70%

Новости 03.12.2019 18:50 236

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил антимонопольщикам о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на отправленное 15 августа главе ФАС Игорю Артемьеву письмо Савельева.В документе руководитель «Аэрофлота» сравнивает цены на нерегулируемые услуги за период с июня 2018 года по июнь 2019-го.

Как пишет Савельев, даже тарифы на услуги, регулируемые ФАС (взлет-посадка, стоянка судов, авиабезопасность, предоставление аэровокзального комплекса и обслуживание пассажиров), в Кемерово выросли на 5%, обогнав инфляцию.

Росреестр решил судиться дальше с барнаульским аэропортом из-за автостоянки Новости 29.11.2019 8:15 Ближайшее заседание назначено на 14 января 735

Однако, по словам директора авиапредприятия, наиболее существенное повышение тарифов коснулось услуг, которые ФАС не регулирует (буксировка, уборка, подача трапа и прием-выпуск самолетов). Так, в Кемерово они выросли на 70%. Существенное повышение зафиксировано также в Новокузнецке – здесь цены выросли на 56%.

По словам Савельева, наращивание прибыли аэропортов «в отсутствие конкурентной среды» оказывает негативное влияние на доступность перелетов для населения, росту убытков авиакомпаний и стагнации отрасли.

Помимо Кузбасса, глава «Аэрофлота» указывает еще 16 регионов, где цены выросли. Алтайский край среди них РБК не упоминает.