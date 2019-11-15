«Аэрофлот» закрыл доступ в VIP-зал Толмачево

Новости 15.11.2019 12:45 39

Компания «Аэрофлот» с 15 ноября закрывает бесплатный доступ в бизнес-зал аэропорта Новосибирска собственникам «платиновых» бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, сообщается на сайте перевозчика.

Как стало известно, такое решение связано с разногласиями между «Аэрофлотом» и владельцами новосибирского аэропорта – холдингом «Новапорт». В авиакомпании назвали данное решение «вынужденным».

Перевозчик пояснил, что стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-зале Толмачево сейчас «в несколько раз выше стоимости аналогичных услуг в других крупных аэропортах страны», при этом «предложенные тарифы не соответствуют качеству предоставляемых пассажирам услуг, что подтверждается проведенными опросами».

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В качестве компенсации авиакомпания пообещала начислить участникам программы «Аэрофлот Бонус» 3 тысячи миль, а также предоставить пассажирам, вылетающим из Новосибирска, перелет в классе «Бизнес» и ваучер на сумму 2 тысяч рублей.

«Аэрофлот» начал огранивать доступ в бизнес-залы региональных аэропортов в августе этого года. Среди них - и международный аэропорт им. Г.С. Титова в Барнауле.