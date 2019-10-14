Росреестр решил судиться дальше с барнаульским аэропортом из-за автостоянки

Новости 29.11.2019 8:15 130

Управление Росреестра по Алтайскому краю обжаловало решение суда, постановившее, что привокзальная площадь и автостоянка барнаульского аэропорта принадлежат "Авиапредприятию "Алтай". Соответствующий документ размещен в судебной картотеке.

Эти объекты принадлежат авиапредприятию еще с начала 2000-х годов. В конце прошлого года была предпринята попытка их зарегистрировать, но последовал отказ от краевого управления Росреестра. Тогда "Авиапредприятие "Алтай" обратилось в суд.

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Последний отменил решение Росреестра об отказе в регистрации. «Площадка для стоянки автомобилей является технологически связанным объектом капитального строительства вспомогательного использования», - сказано в определении суда.

После этого Управление Росреестра направило в Седьмой арбитражный апелляционный суд жалобу на решение первой инстанции. Заседание по делу о регистрации автостоянки назначено на 14 января, уточняет "Интерфакс-Сибирь".