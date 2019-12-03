Алтайский край не получит дотаций из-за плохого KPI региональной власти

Алтайский край не вошел в число регионов, которым в рамках постановления правительства России, будут выделены дополнительные дотации. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.
Всего в списке 50 регионов. Они разделят между собой 45 млрд рублей. Каждый субъект получит разные суммы от 265,4 млн рублей (Чукотский автономный округ) до 1,5 млрд рублей (Республика Крым).
«Дотации направляются в регионы России, которые достигли наилучших показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти», - говорится в документе.
Мониторинг главных критериев оценки эффективности будут проводить краевые органы исполнительной власти
Гранты предоставляются регионам, занявшим с 1-го по 50-е места рейтинга, из числа субъектов, участвующих в распределении грантов. В 2019 году наилучшие значения показателей достигнуты Республикой Крым, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем.
В KPI региональных властей входит оценка показателей, в числе которых «Уровень доверия к власти», «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», «Уровень реальной среднемесячной заработной платы», «Объем инвестиций в основной капитал», «Уровень бедности», «Уровень образования» и прочее.
По ряду критериев, были использованы показатели за 2018 год.
Следует заметить, что из десяти регионов Сибирского федерального округа государственных денег удостоились только три региона. Ими стали Новосибирская (1,3 млрд), Томская (810,9 млн) и Омская (1,1 млрд) области.
До конца месяца министр Максим Топилин посетит Алтайский край
И правильно. Алтайским жуликам только дай! Вмиг освоют и еще попросят. Производства создавать - дело хлопотное. Проще бюджет "пилить."
Значит придется немного сэкономить на жителях,на спайс и скорость наши вельможи все равно себе наскрибут
Гнать надо , не знающих что у них по носом твориться
Ощущение что спецом прям топят и топят нового человека. понятно же что одному поезд в другую сторону не развернуть. а в крае нормальный такой состав подобрался, крепкий
Какой малый бизнес, власть сама его душит, лично я много лет считал себя само занятым, может даже относился к микро бизнесу, но пришлось по указке налоговой закрыться т.к. не установил онлайн кассу. Я налоги платил с площади и установку этой коробушки считаю просто объёмом у меня денег. И как я должен власть воспринимать которая лишила меня и так скромного дохода?
Нормально живём. Они его сами прислали, поставили, а теперь сказали слабоват у вас паренёк-денег не дадим.
Распределяют деньги, кто как проголосовал за ЕДРАСНЮ.Вот и весь сказ. Что бы на следующих выборах губернаторы кожу с себя сняли ,но сделали как надо.
Так самые жирные в Раше.Надо худеть.