Алтайский край не получит дотаций из-за плохого KPI региональной власти

Новости 03.12.2019 17:25 6039

Алтайский край не вошел в число регионов, которым в рамках постановления правительства России, будут выделены дополнительные дотации. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Всего в списке 50 регионов. Они разделят между собой 45 млрд рублей. Каждый субъект получит разные суммы от 265,4 млн рублей (Чукотский автономный округ) до 1,5 млрд рублей (Республика Крым).

«Дотации направляются в регионы России, которые достигли наилучших показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти», - говорится в документе.

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Гранты предоставляются регионам, занявшим с 1-го по 50-е места рейтинга, из числа субъектов, участвующих в распределении грантов. В 2019 году наилучшие значения показателей достигнуты Республикой Крым, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем.

В KPI региональных властей входит оценка показателей, в числе которых «Уровень доверия к власти», «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», «Уровень реальной среднемесячной заработной платы», «Объем инвестиций в основной капитал», «Уровень бедности», «Уровень образования» и прочее.

По ряду критериев, были использованы показатели за 2018 год.

Следует заметить, что из десяти регионов Сибирского федерального округа государственных денег удостоились только три региона. Ими стали Новосибирская (1,3 млрд), Томская (810,9 млн) и Омская (1,1 млрд) области.