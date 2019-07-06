Куратор Алтайского края обсудил с губернатором, как справиться с бедностью в регионе

Новости 18.07.2019 12:10 217

В середине недели губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился в Москве с куратором региона – министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемого Топилиным ведомства.

Напомним, задачей Максима Топилина, как куратора Алтайского края, станет изучение причин отставания региона и подготовка программы его ускоренного развития. С этой целью министр намерен посетить край уже в текущем месяце. Подготовку к поездке он обсудил с Виктором Томенко в ходе встречи.

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Кроме того, разговор коснулся индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, которую глава Минтруда пообещал подготовить к 1 сентября. Детали программы пока не раскрываются, однако известно, что основной упор будет сделан на вывод из-за черты бедности семей с детьми, а наиболее эффективным механизмом решения данной проблемы в министерстве признается технология социального контракта.

Кроме того, министр и губернатор обсудили демографическое развитие, рынок труда, уровень доходов населения, сельское хозяйство и ЖКХ Алтайского края.

Социальный контракт заключается в помощи малоимущим семьям и одиноким гражданам, которые хотят предпринять активные действия по преодолению бедности и выйти на постоянный самостоятельный источник дохода. В числе активных мероприятий, которые граждане обязуются выполнить, могут быть поиск работы, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью, ведение личного подсобного хозяйства.Также граждане могут быть задействованы на общественных работах с зарплатой 10-20 тысяч рублей, не требующих высокой квалификации.

С 2020 года соцконтракты в регионах будут софинансироваться из федерального бюджета, согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, озвученному им в послании к Федеральному собранию. Также в 2020 году Алтайский край получит поддержку из федерального бюджета на реализацию пилотных проектов по повышению доходов граждан и долговременному уходу за пожилыми и инвалидами, а также на реализацию региональной программы по комплексной реабилитации инвалидов.

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Напомним, 20 июня в России завершился II этап пилотного проекта по борьбе с бедностью, собраны и анализируются данные о факторах и причинах низкого благосостояния населения. Внесены предложения по созданию систем мониторинга уровня жизни, ведению реестра бедных и т. п. Подготовлены первичные рекомендации.

III этап завершится 20 сентября, его итогом должны стать предложения по изменению систем социальной помощи и поддержки семей с детьми.