Куратор Алтайского края обсудил с губернатором, как справиться с бедностью в регионе

В середине недели губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился в Москве с куратором региона – министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемого Топилиным ведомства.
Напомним, задачей Максима Топилина, как куратора Алтайского края, станет изучение причин отставания региона и подготовка программы его ускоренного развития. С этой целью министр намерен посетить край уже в текущем месяце. Подготовку к поездке он обсудил с Виктором Томенко в ходе встречи.
Программа социально-экономического развития региона будет подготовлена к 1 сентября
Кроме того, разговор коснулся индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, которую глава Минтруда пообещал подготовить к 1 сентября. Детали программы пока не раскрываются, однако известно, что основной упор будет сделан на вывод из-за черты бедности семей с детьми, а наиболее эффективным механизмом решения данной проблемы в министерстве признается технология социального контракта.
Кроме того, министр и губернатор обсудили демографическое развитие, рынок труда, уровень доходов населения, сельское хозяйство и ЖКХ Алтайского края.
С 2020 года соцконтракты в регионах будут софинансироваться из федерального бюджета, согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, озвученному им в послании к Федеральному собранию. Также в 2020 году Алтайский край получит поддержку из федерального бюджета на реализацию пилотных проектов по повышению доходов граждан и долговременному уходу за пожилыми и инвалидами, а также на реализацию региональной программы по комплексной реабилитации инвалидов.
Это больше численности Бийска и Рубцовска, вместе взятых
Напомним, 20 июня в России завершился II этап пилотного проекта по борьбе с бедностью, собраны и анализируются данные о факторах и причинах низкого благосостояния населения. Внесены предложения по созданию систем мониторинга уровня жизни, ведению реестра бедных и т. п. Подготовлены первичные рекомендации.
III этап завершится 20 сентября, его итогом должны стать предложения по изменению систем социальной помощи и поддержки семей с детьми.